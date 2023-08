Tử vi 12 con giáp có nói, người thuộc con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Con giáp may mắn này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Theo tử vi ngày 1/9/2022, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 1/9/2022 cho hay, con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn nếu gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thìn thi cử cũng đạt kết quả cao. Trong khi đó với một số người có gia đình cũng có tin vui mang thai, sinh con.