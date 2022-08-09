Trúng số độc đắc vào 16h30 hôm nay 9/8/2022, 3 con giáp sau đây có cơ hội đổi đời, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 11:20

Trong hôm nay có 3 con giáp sẽ được thần May mắn đỡ đầu, cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vừa thông minh, vừa bao dung, chu đáo. Suy nghĩ của họ rất nhạy bén, dứt khoát nhưng lại được lòng người. Cộng thêm với việc được thần Tài "chống lưng", hôm nay tuổi Sửu sẽ có một ngày tài lộc hanh thông, vận may đến không kịp cản.

Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng sẽ mang đến cho tuổi Sửu vận may. Cơ hội làm giàu sẽ đến, khó khăn giảm dần, quý nhân phù trợ nên mọi nỗ lực của các chú trâu sẽ được đền đáp.

Trong hôm nay, tuổi Sửu đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời đẻ sau này đỡ vất vả hơn. Chỉ cần kiên trì và có kế hoạch đầu tư, tuổi Sửu có quyền kỳ vọng vào một cuộc sống giàu có, thoải mái. Vận thế của tuổi Sửu đang đi lên, tiền vào như nước. Ở thời điểm hiện tại, tuổi Sửu cần biết nắm bắt cơ hội và không nhụt chí. Chỉ cần cố gắng thì những tháng ngày rực rỡ của bạn sắp đến. Có thể nói hôm nay tài lộc của họ sẽ phát top 1 trong 12 con giáp.

Trúng số độc đắc vào 16h30 hôm nay 9/8/2022, 3 con giáp sau đây có cơ hội đổi đời, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nhìn giá - Ảnh 1
Vận thế của tuổi Sửu đang đi lên, tiền vào như nước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp phúc lớn, mệnh lớn, nên dù có đối mặt với bao thách thức cũng vượt qua nhờ nỗ lực của bản thân và quý nhân phù trợ. Trong hôm nay, người tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, gặt hái tài lộc sau những ngày tháng cố gắng.

Theo tử vi phong thủy, hôm nay sẽ là giai đoạn cực kỳ may mắn của tuổi Thìn. Bản thân họ được thần Tài chiếu mệnh nên thường gặp may mắn về đường công danh, tài lộc. Ngoài ra, cả Chính Tài và thiên Tài đều vây quanh họ, khiến tài lộc cứ thế mà đến từ nhiều nguồn. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trúng số độc đắc vào 16h30 hôm nay 9/8/2022, 3 con giáp sau đây có cơ hội đổi đời, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nhìn giá - Ảnh 2
Bên cạnh đó, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng hôm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Trong thời gian này, tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Mùi là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Mùi sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, hôm nay người tuổi Mùi càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp sự nghiệp chông chênh, tiền mất tật mang, khốn khó đủ đường vào ngày mai (13/7 âm lịch), cần hết sức cẩn trọng

3 con giáp sự nghiệp chông chênh, tiền mất tật mang, khốn khó đủ đường vào ngày mai (13/7 âm lịch), cần hết sức cẩn trọng

Để tránh rủi ro, mất trắng, 3 con giáp này nên cẩn trọng trong mọi quyết định đầu tư, kinh doanh vào ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   bói con giáp tử vi con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng