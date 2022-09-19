Trúng số độc đắc vào 16h chiều nay (19/9), 3 con giáp tài lộc đổ về như thác, hoan hỷ nhận đủ phúc phần, làm gì cũng thuận, thư thả rung đùi hưởng vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 07:44

3 con giáp thay thời đổi vận, tiền tài vút cao, vận đỏ như son, tài lộc rủng rỉnh khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Theo tử vi, người tuổi Tuất bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Tuất liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. 

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần may mắn theo chân người tuổi Tuất sẽ có cơ hội làm ăn gom về lợi nhuận khổng lồ trong 16h chiều nay. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, hăng say làm việc và tỉnh táo trước những cám dỗ Tuất sẽ có tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ.

Vận thế khởi sắc và được Tài Thần gọi tên nên tài vận hanh thông, cầu tài được tài, vạn sự như cát, cộng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân do đó tiền đồ của người tuổi Tuất vô cùng sáng lạn và con giáp này sẽ sớm được tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh , vô ưu vô lo.

Trúng số độc đắc vào 16h chiều nay (19/9), 3 con giáp tài lộc đổ về như thác, hoan hỷ nhận đủ phúc phần, làm gì cũng thuận, thư thả rung đùi hưởng vinh hoa - Ảnh 1
Tiền đồ của người tuổi Tuất vô cùng sáng lạn và con giáp này sẽ sớm được tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh , vô ưu vô lo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý cũng thuộc con giáp có lộc trời ban khi họ được nhiều người yêu mến, quý trọng. Những người này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh, luôn là tâm điểm trong đám đông, được mọi người quan tâm, giúp sức. Tử vi cho biết, thời gian này, người tuổi Tý có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương.

Do được sao Cát Tinh phù trợ, người tuổi Tý có khả năng đạt được nhiều thành công trong tháng này. Họ còn may mắn được long đức quý nhân nhập cục, phúc tinh chiếu. Đây là 1 trong số những con giáp thuộc top những con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16h chiều nay.

Thời gian tới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong thời điểm này, Tý có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Trúng số độc đắc vào 16h chiều nay (19/9), 3 con giáp tài lộc đổ về như thác, hoan hỷ nhận đủ phúc phần, làm gì cũng thuận, thư thả rung đùi hưởng vinh hoa - Ảnh 2
Thời gian tới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, con giáp này có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Mão còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng. Chiều nay, vượng khí tràn đầy, người tuổi Mão nhận được nhiều cơ may trong công việc. 

Đúng 16h chiều nay, vận khí của người tuổi Mão tăng lên không ngừng, “Quý khí vượng, sinh tài lộc” cho nên sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp trong công việc. Nhờ năng lực xuất chúng và được thần Tài “chỉ mặt điểm tên” nên tài vận vượng phát, con giáp này có thể trở nên “giàu có chỉ sau một đêm”.

Được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Trúng số độc đắc vào 16h chiều nay (19/9), 3 con giáp tài lộc đổ về như thác, hoan hỷ nhận đủ phúc phần, làm gì cũng thuận, thư thả rung đùi hưởng vinh hoa - Ảnh 3
Đúng 16h chiều nay, vận khí của người tuổi Mão tăng lên không ngừng, “Quý khí vượng, sinh tài lộc” cho nên sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp trong công việc. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ 2 tử vi ngày 19/9

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 50 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 46 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng