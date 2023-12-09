Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/12/2023), 3 con giáp tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân, thừa sức mua nhà tậu xe sang

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 04:30

3 con giáp tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân, thừa sức mua nhà tậu xe sang.

Tuổi Dần

Dự đoán người tuổi Dần sẽ thu nhặt được nhiều thành quả. Bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện năng lực và bản lĩnh, nâng cao vị thế trong mắt cấp trên. Bản mệnh nên chớp lấy thời cơ để đạt được các kế hoạch của bản thân. Công việc hoàn thành nhanh chóng thu lại thành quả xứng đáng đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập đáng kể nên tài lộc rực rỡ hơn trước.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khởi sắc. Đào hoa vượng đem lại cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người độc thân. Cuộc sống hôn nhân của người đã lập gia đình luôn viên mãn và hạnh phúc. Giữa hai người không hề xuất hiện rào cản và khúc mắc nào.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/12/2023), 3 con giáp tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân, thừa sức mua nhà tậu xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh nếu nhanh nhạy chớp nhoáng thời cơ. Tuy nhiên, sự chủ quan có thể khiến con giáp này đánh mất đi mọi công sức và nỗ lực trước đó. Công việc suôn sẻ đem lại cho con giáp này khoản lợi nhuận không nhỏ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn trong trạng thái đầy ắp niềm vui. Đào hoa vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau những phút giây ngọt ngào thắm thiết. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bản mệnh vẫn luôn sắp xếp tốt thời gian dành cho gia đình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/12/2023), 3 con giáp tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân, thừa sức mua nhà tậu xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân che chở nên dễ dàng tìm thêm được cơ hội làm ăn trong thời gian tới. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ có được sự bứt phá đặc biệt, từ đó doanh thu gia tăng đáng kể. Nhờ đó mà tài lộc vượng sắc. Đây là kết quả của sự siêng năng, làm việc có kế hoạch rõ ràng và cụ thể.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng trở nên vô cùng khởi sắc và tốt đẹp. Cách thể hiện tình cảm điềm đạm, nhẹ nhàng và không quá khoa trương của tuổi Mùi luôn có sức hút đặc biệt với những người xung quanh.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/12/2023), 3 con giáp tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân, thừa sức mua nhà tậu xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Sau hôm nay, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 41 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 59 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ