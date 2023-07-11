Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh. Nếu không sớm giữ khoảng cách và sự đề phòng với những người xung quanh, con giáp này có khi mất tiền oan uổng hoặc rơi vào cảnh vay mượn tiền người khác.

Công việc của tuổi Dần diễn ra chẳng cần tốn thời gian và công sức. Người tuổi này làm việc gì đều “thuận buồm xuôi gió" nhờ sự chỉ đường dẫn lối của Tỷ Kiên. Bản mệnh sớm hoàn thành nhiệm vụ được để hỗ trợ mọi người xung quanh.

Tuổi Thân sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Thân hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đẹp đẽ, tươi sáng. Tình yêu đôi lứa đủ vị, ngọt ngào và đong đầy cảm xúc khi được Mộc sinh Hoả phù trợ. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện về chung một nhà.

Những ngày này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Thân nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần tuổi Thân nhé. Trên phương diện sức khỏe, tuổi Thân thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cần mẫn hoàn thành từng công việc được giao.

Công việc: Người tuổi Tỵ có mối quan hệ tốt đẹp cùng đồng nghiệp, luôn có nhiều cơ hội cho bản thân thể hiện trước lãnh đạo.

Tình cảm: Trong tình cảm, người tuổi Tỵ là người chân thành, dạt dào tình cảm khi bắt đầu tìm hiểu ai đó.

Tài lộc: Tài chính tốt lên, có nhiều tiền trả những khoản nợ từ bạn bè.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, luôn quan tâm sức khoẻ tinh thần, dành thời gian thiền khi có thời gian rảnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!