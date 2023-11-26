Trúng số độc đắc đúng ngày 27/11/2023, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 19:50

3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Tinh thần trách nhiệm cao kết hợp với sự ngay thẳng giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm cao từ những người xung quanh. Nhờ nguồn thu nhập chính mà bản mệnh có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên rực rỡ thăng hoa. Đào hoa nở rộ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi yêu nhau. Người độc thân cần cởi mở nhiều hơn thì mới mong gặp được người trong mộng.

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/11/2023, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi như mơ. Quý nhân nâng đỡ mở đường cho các kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn. Tử vi ngày mới cho biết chỉ cần duy trì tốt phong độ hiện tại thì làm việc gì cũng không bị cản trở hay ngáng chân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá êm ấm lãng mạn. Người độc thân có thể sẽ nhận được lời mời kết bạn, tỏ tình nhờ sự sôi nổi của mình. Tiền bạc không thể mua được tình cảm nên cần biết trân quý những gì mình đang có.

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/11/2023, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không có khó khăn, tương đối dễ dàng. Sự tự tin, quyết tâm cao độ nên bạn đã kịp thời xử lý những rắc rối trước đó, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến cho bản mệnh trong tương lai. Vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông nhờ những khoản hời từ việc đầu tư các dự án lớn, nhỏ khác nhau. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người tuổi này đang còn độc thân có thể tìm thấy được bạn đời hợp ý vào ngày mai. Riêng người đã có chủ đang rất hạnh phúc với người ấy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết đối phương nghĩ gì.  

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/11/2023, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Sau hôm nay, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 46 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 49 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 37 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận