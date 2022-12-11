Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (11/12): Thần Tài ban tặng MỎ VÀNG KHỔNG LỒ, 3 con giáp ôm bọc tiền to, bạc chất cả kho, vô ưu vô lo, sắm sửa đón Tết rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 01:12

Chiều nay, 3 con giáp sau có cú lội ngược dòng mạnh mẽ nhờ trúng số, đón ngày cuối tuần giàu chạm nóc. Cùng xem có tên bạn không nhé!

Tuổi Dậu

Năm 2022 là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Dậu. Tuy rằng những tháng đầu năm có nhiều biến cố, đặc biệt là có nhiều khó khăn vẫn còn đeo bám nhưng những tháng cuối năm, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên tầm cao mới, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều thăng hoa bất ngờ, đặc biệt là vào 17h chiều nay (11/12).

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu nỗ lực nhiều hơn mọi người nghĩ, tuy nhiên có đôi lúc vận may chưa mỉm cười nên họ chưa nhận lại được những gì mà mình xứng đáng có. Dù vậy, tuổi Dậu lại là người kiên nhẫn, vì họ tin rằng trước sau gì mình cũng sẽ thành công.

Bước vào 17h chiều nay (11/12), tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc. 

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (11/12): Thần Tài ban tặng MỎ VÀNG KHỔNG LỒ, 3 con giáp ôm bọc tiền to, bạc chất cả kho, vô ưu vô lo, sắm sửa đón Tết rộn ràng - Ảnh 1
Bước vào 17h chiều nay (11/12), tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2022 là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn. Những tháng đầu năm tuổi Thìn cũng gặp được nhiều may mắn nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thời gian qua họ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, thậm chí là chấp nhận mất mát thứ gì đó. Thế nhưng, trời sinh tuổi Thìn có bản lĩnh phi thường, đời sóng gió đến mấy họ cũng vượt qua được.  

Những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng. Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là người mang mệnh phú quý. Họ là một trong những con giáp có nhiều tham vọng về cả quyền lực lẫn vật chất. Họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, nếu như không thành đại gia thì ít nhất cũng phải giàu có, sự nghiệp cũng phải viên mãn thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bước vào 17h chiều nay (11/12), tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không những gặp được cơ hội tốt để làm giàu mà còn có khả năng đem lại nhiều may mắn cho gia đình, tài lộc dồi dào không ngờ. Trước khi bước sang năm 2023, tuổi Thìn cần cẩn trọng quyết định mọi thứ, nếu may mắn có thể họ sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý mà họ chưa bao giờ ngờ đến.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (11/12): Thần Tài ban tặng MỎ VÀNG KHỔNG LỒ, 3 con giáp ôm bọc tiền to, bạc chất cả kho, vô ưu vô lo, sắm sửa đón Tết rộn ràng - Ảnh 2
Họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2022 sẽ là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với những người tuổi Mão. Thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng 17h chiều nay (11/12) tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu biết nắm bắt thời cơ thì có khả năng đổi đời trong tích tắc, còn không thì vẫn được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Mão không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi học có nói, trong 17h chiều nay (11/12), cuộc sống tuổi Mão sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mão làm giàu trong thời gian tới. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Nhìn chung, trước khi bước sang năm 2023, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều hỷ sự.  

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi chiều nay 11/12 tử vi hôm nay 11/12 3 con giáp trúng số giàu to

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 6 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 6 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng