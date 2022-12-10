Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (10/12): Thần Tài ban TÚI VÀNG TO, 3 con giáp tiền bạc đầy sân, gánh vàng còng lưng, tưng bừng sắm sửa đón Tết rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 01:27

Chiều nay, 3 con giáp sau một bước phát tài nhờ Thần Tài ban phước cho trúng số độc đắc. Cùng xem có tên bạn không nhé!

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có ý chí kiên định, mạnh mẽ, luôn tham vọng và mong muốn xây dựng được cuộc sống đầy đủ sung túc. Đa số những người tuổi Dần biết đặt mục tiêu trong cuộc sống, họ lấy đó làm mốc và không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được. Những người tuổi Dần khá liều lĩnh trong mức độ cho phép, nhưng họ không bao giờ khoanh tay trước số phận an bài.

Tuổi Dần cho rằng, vận mệnh của mình nằm trong tay mình, bên cạnh vận may họ còn dựa vào năng lực để tự làm chủ cuộc sống. Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Dần gặp không ít khó khăn, trắc trở, tuy nhiên sắp tới mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Tuổi Dần vốn mang mệnh phú quý, nên những gì họ làm đều sẽ gặt hái được thành công trong tương lai, chỉ quan trọng họ có kiên nhẫn hay không. Cụ thể trong 17h chiều nay (10/12), tuổi Dần chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, không chỉ có quý nhân phương xa giúp đỡ mà bản thân họ cũng tự tạo cơ hội làm giàu cho chính mình.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (10/12): Thần Tài ban TÚI VÀNG TO, 3 con giáp tiền bạc đầy sân, gánh vàng còng lưng, tưng bừng sắm sửa đón Tết rộn ràng - Ảnh 1
Đa số những người tuổi Dần biết đặt mục tiêu trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi và biết tính toán mọi thứ. Cuộc sống tuổi Tỵ trước đây là những ngày tạm bợ, không chỗ dựa vững chắc, nhưng vì tuổi Tỵ thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm nên đôi khi đánh mất sự an toàn của bản thân.

Trời sinh tuổi Tỵ có số mệnh phú quý, nhưng lại không được hưởng vào những ngày tháng trước. Tuổi Tỵ phải tự mình trải qua nhiều biến cố mới có thể sở hữu cuộc sống sung túc như mong đợi.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ hãy xí xóa những ngày tháng đau buồn đã qua, 17h chiều nay (10/12) tới đây, mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực bất ngờ. Có người tưởng chừng như chưa bao giờ giàu có thì lại được Thần Tài chiếu cố hết mực.

Đối với những người làm kinh doanh, chỉ cần đầu tư 1 thì có khả năng sinh lời 10. Dự kiến từ 17h chiều nay (10/12), tuổi Tỵ sẽ tiếp nhận nhiều cơ hội mới có ích cho cuộc sống tương lai, nếu biết năm bắt thì nhà xe, của cải chỉ trong tầm tay, có người có thể trở thành đại gia ở tuổi rất trẻ

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (10/12): Thần Tài ban TÚI VÀNG TO, 3 con giáp tiền bạc đầy sân, gánh vàng còng lưng, tưng bừng sắm sửa đón Tết rộn ràng - Ảnh 2
Dự kiến từ 17h chiều nay (10/12), tuổi Tỵ sẽ tiếp nhận nhiều cơ hội mới có ích cho cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số những con giáp, tuổi Tuất là những người khá thẳng thắn và sống thực tế nhất. Bề ngoài tuổi Tuất khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp và chỉ thể hiện cảm xúc với những người thân thiết. Những người tuổi Tuất không muốn để người khác nhìn được điểm yếu của mình, họ luôn âm thầm, cố gắng tạo ra thành quả và chia sẻ với những người mình yêu thương. 

Thời gian qua, cuộc sống tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn kể cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tử vi học có nói, 17h chiều nay (10/12) này mọi thứ khó khăn sẽ kết thúc. Đây là lúc tuổi Tuất cần phát huy mọi thế mạnh để gặt hái được thành công như mong muốn. 

Từ 17h chiều nay (10/12), tuổi Tuất cần tỉnh táo nắm bắt mọi thời cơ thì có khả năng đổi đời trong một đêm. Dự kiến chiều nay sẽ là một ngày đầy may mắn với tuổi Tuất, từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận, mọi thứ đều suôn sẻ không ngờ. Đối với những người làm kinh doanh, nếu gặp cơ hội làm giàu thì phải tận dụng ngay, vì có thể đây là lần duy nhất để bạn biết được cuộc sống vinh hoa phú quý là gì.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Từ khóa:   tử vi hôm nay 10/12 tử vi ngày 10/12 3 con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 6 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 6 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng