Trời sinh những người tuổi Sửu vốn hiền lành lương thiện, lại vô cùng chăm chỉ trong mọi việc nên được bề trên thương xót độ trị. Trước đó, người tuổi Sửu chính là con giáp thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhưng họ vẫn lạc quan. Mọi cố gắng của tuổi Sửu đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, tuổi Sửu sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệp và tránh vấp phải sai lầm, gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường mình đang đi. Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay (28/10/2022), công việc của tuổi Sửu ngày càng phát triển thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ ngày càng phát tài phát lộc.

Tuổi Mão

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Mão như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Con giáp này cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, có gan làm giàu, không sợ thất bại. Người tuổi Mão chí thú làm ăn, dám dấn thân nên chắc chắn sẽ có cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mão sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia. Theo tử vi, đúng 16h30 chiều nay (28/10/2022), con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, phú quý vây quanh, đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi được biết đến với sự giỏi giang, thông minh, nhanh nhẹn. Trong tất cả mọi việc, Tý đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao. Chính vì điều này mà trong công việc Hợi luôn được cấp trên quý mến.

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay (28/10/2022), người tuổi Hợi có vận trình tươi sáng nhơ có cát tinh xuất hiện. Nhờ vậy mà tài lộc khởi sắc rực rỡ. Không chỉ vậy, người tuổi Hợi còn có quý nhân phù trợ, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Tình hình tài chính cũng vô cùng khả quan.

Không chỉ giúp đỡ Hợi trong công việc, quý nhân cũng đến giúp đỡ Hợi trong cuộc sống. Có những chuyện tưởng như phức tạp thì lại được giải quyết nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ. Tháng này đào hoa khá vượng nên nếu Hợi còn độc thân thì cũng có thể tìm kiếm thấy nửa kia của mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.