Trúng độc đắc vào đúng 15 giờ ngày 20/6/2022, những con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, một tay hốt sạch công danh tài lộc

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 02:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây như "cá chép hóa rồng", tiền bạc chảy vào ví không ngừng, một tay hốt sạch công danh tài lộc vào đúng 15 giờ ngày 20/6.

Tuổi Dậu

Đúng 15 giờ ngày 20/6/2022, con giáp may mắn này sẽ đón nhận những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh đang rộng mở. Tuy nhiên, không có thứ gì dễ dàng cả, mọi thứ đều trong tầm tay nhưng bạn cũng khá vất vả để theo đuổi. DOo đó, bạn hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh đang có dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, bạn phải bằng lòng bước ra vùng an toàn và nắm lấy thế chủ động thì mới có thể nắm được hạnh phúc thuộc về mình.

Trúng độc đắc vào đúng 15 giờ ngày 20/6/2022, những con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, một tay hốt sạch công danh tài lộc - Ảnh 1
Người tuổi Dậu sẽ đón nhận những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh đang rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ Chính Tài mà những nỗ lực về tiền bạc của người tuổi Mùi vào lúc này đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, hãy nhớ lập ngân sách cụ thể cho từng việc mua sắm của mình nhé kẻo tiền có bao nhiêu cũng thất thoát bấy nhiêu.

Đặc biệt, ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm lứa đôi giữ ở mức hài hòa, không có biến động quá lớn. Mối quan hệ của hai bạn vẫn trong những tháng ngày vui vẻ, lãng mạn bên nhau, tình yêu càng thêm thăng hoa nhờ sự đồng điệu của hai tâm hồn hòa hợp.

Trúng độc đắc vào đúng 15 giờ ngày 20/6/2022, những con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, một tay hốt sạch công danh tài lộc - Ảnh 2
Nhờ Chính Tài mà những nỗ lực về tiền bạc của người tuổi Mùi vào lúc này đã được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 15 giờ ngày 20/6, cát thần mang vận may tới cho con giáp này. Bản mệnh được quý nhân che chở, đường tài lộc tăng tiến ầm ầm nhờ tìm được người hợp tác tin cậy để làm ăn có lợi, có thể đồng hành lâu dài.

Chuyện tình cảm của bạn khá thuận lợi, cơ hội bày tỏ tình cảm thành công của người độc thân đang rất lớn. Nếu cảm thấy tình yêu mình dành cho đối phương đã khó có thể kiềm chế, hãy cứ thử một lần nói rõ cho người ấy xem sao, dù kết quả có như thế nào thì bạn cũng không phải ôm nỗi bứt rứt này trong lòng nữa.

Trúng độc đắc vào đúng 15 giờ ngày 20/6/2022, những con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, một tay hốt sạch công danh tài lộc - Ảnh 3
Cát thần mang vận may tới cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Kể từ ngày 19/6/2022, Thần Tài ghé chào, những con giáp chuẩn bị đón 'tài lộc về nhà', lương thưởng tới tấp, trăm điều hanh thông

Kể từ ngày 19/6/2022, Thần Tài ghé chào, những con giáp chuẩn bị đón 'tài lộc về nhà', lương thưởng tới tấp, trăm điều hanh thông

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây chuẩn bị đón 'tài lộc về nhà', lương thưởng tới tấp, trăm điều hanh thông sau ngày 19/6.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 58 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 58 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 13 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026