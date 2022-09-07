Trúng độc đắc sau 15h chiều nay (7/9): Top 3 con giáp tiền nhiều như nước, mệnh dài như sông, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy đến sang năm không ngớt

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 00:01

Vận may kéo đến, 3 con giáp sau sẽ thuận lợi trăm bề trong cuộc sống từ công việc, thu nhập đến chuyện tình duyên.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão như cá gặp nước từ sau 15h chiều nay (7/9), bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ. Từ tháng 9 cho đến hết năm 2022, vận đào hoa của người tuổi Mão rất sáng sủa.

Trúng độc đắc sau 15h chiều nay (7/9): Top 3 con giáp tiền nhiều như nước, mệnh dài như sông, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy đến sang năm không ngớt - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vốn là con giáp không khéo léo trong chuyện tình cảm nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt nhưng trong thời gian may mắn này, người tuổi Sửu đã khắc phục được nhược điểm này và có thể tìm được cho mình mối nhân duyên của cuộc đời.

Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm Thần Tài ưu ái nên sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng và thu lợi từ việc đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Trúng độc đắc sau 15h chiều nay (7/9): Top 3 con giáp tiền nhiều như nước, mệnh dài như sông, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy đến sang năm không ngớt - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tài lộc tuổi Tuất năm nay có điềm sáng, họ thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Theo tử vi học, sau 15h chiều nay (7/9), người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Trúng độc đắc sau 15h chiều nay (7/9): Top 3 con giáp tiền nhiều như nước, mệnh dài như sông, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy đến sang năm không ngớt - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến sau 15h chiều nay (7/9). Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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