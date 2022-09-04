Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 17:30

2 ngày đầu tuần tới (5/9 - 6/9) là kgoangr thời gian đáng nhớ của 3 con giáp này bởi họ có được sự may mắn vượt trội về tiền tài.

Tuổi Ngọ

Thần số học cho biết, người tuổi Ngọ là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Con giáp này là người thông minh nhanh nhẹn, đa tài, có vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên bản mệnh có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 1
 Con giáp này và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của con giáp này vẫn không bị mai một ngược lại bản mệnh càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn.

Chẳng những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son trong 2 ngày tới. Con giáp này và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Tý rất tài năng, cá tính và luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật. Con giáp này là người đầy cá tính và luôn nổi bật. Bản mệnh luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của bản thân và tôn trọng những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân.

Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 2
Con giáp này có cuộc sống an yên, có quý nhân phù trợ. Bản mệnh sẽ nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

2 ngày tới (5/9 - 6/9), may mắn sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tý. Con giáp này có cuộc sống an yên, có quý nhân phù trợ. Bản mệnh sẽ nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý.

Thời gian tới, con giáp tuổi Tý làm việc chăm chỉ sẽ có cả danh lẫn tài. Người tuổi này sẽ sớm đạt được thành công trong công việc. Người làm công sẽ được thăng chức. Trong khi những người làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc.

Tuổi Tỵ

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Tỵ là người lạc quan, năng nổ và tràn đầy năng lượng. Con giáp này là dám nghĩ dám làm và nói được làm được. Con giáp này cũng rất hào phóng, sòng phẳng nên bản mệnh được nhiều người yêu mến.

Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 3
Ngoài ra, con giáp này rất sáng tạo và thực tế, bản mệnh có bạn bè khắp nơi trên thế giới sẽ giúp đỡ con giáp này trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Tỵ, trong 2 ngày 5/9 và ngày 6/9, chim họa mi sẽ báo tin vui, Thần tài ban của cải, làm mưa làm gió. Ngoài ra, con giáp này rất sáng tạo và thực tế, bản mệnh có bạn bè khắp nơi trên thế giới sẽ giúp đỡ con giáp này trong cuộc sống.

Những sự kiện vui vẻ sắp đến, người tuổi Tý rất may mắn, gặp đúng thời cơ. Đồng thời, có cơ hội đạt được mối quan hệ lãng mạn trong thời gian tới và nói về một mối quan hệ khó quên.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ ngày mai (5/9), 'Nhọc Hoàng mở số phát lương', những con giáp sau phú quý gõ cửa, Thần Phật che chở, có quý nhân biến hung thành cát, giàu khủng

Đúng 12 giờ ngày mai (5/9), 'Nhọc Hoàng mở số phát lương', những con giáp sau phú quý gõ cửa, Thần Phật che chở, có quý nhân biến hung thành cát, giàu khủng

Sách tử vi định sẵn đúng 12 giờ ngày mai (5/9), những con giáp dưới đây sẽ may mắn hơn người, làm việc gì cũng trúng qua tiền bạc đầy tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày tới 3 con giáp may mắn 3 con giáp phát tài tử vi ngày 5/9 tử vi ngày 6/9

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà