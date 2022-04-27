Trong vòng 20 ngày tới (27.4 - 16.5), 3 con giáp tự làm đại gia, của nả chất đống, tài lộc rủng rỉnh, số dư trong tài khoảng tăng thêm vài con số

Người tuổi Tý có ưu điểm là tư duy thông minh, nắm bắt và thích nghi rất nhanh với môi trường sống. Họ cũng có rất nhiều ý tưởng và chỉ cần có cơ hội là sẽ được phát huy mạnh mẽ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 có thể cho là 1 năm "thời tới, vận chuyển", đem đến nhiều bước ngoặt cho những người tuổi Tý. Thoát khỏi nhiều áp lực, bản mệnh này sẽ dần tìm thấy nhiều cơ hội để thư giãn, tận hưởng, giúp họ tăng thêm sức sáng tạo để đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và thăng hoa trong cuộc sống riêng tư.

Tử vi học có nói, 20 ngày tới, được sao tốt chiếu rọi, cả công danh sự nghiệp lẫn tiền bạc của tuổi Tý đều có những tín hiệu khả quan. Đặc biệt, đây cũng được cho là cơ hội tốt để những người tuổi Tý vốn rất cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc quyết định rút ví để đầu tư tài chính. Với sự nhanh nhạy của mình, họ cũng dễ phất lên sau những chuyến công tác, thương thảo hợp đồng. Vì thế, tuổi Tý hãy tận dụng mọi thời cơ đến với mình nhé.

Những người bạn tuổi Dần, thông minh, rất suôn sẻ, thích đối phó với người khác, đầy sức hút. Những người như vậy có nhiều bạn bè trong xã hội, được quý nhân giúp đỡ, không có việc gì không giải quyết được, trong vòng 20 ngày (27.4 đến ngày 16.5) sẽ có bất ngờ về nhà, tiền bạc rủng rỉnh. Của cải sẽ kiếm được hàng triệu đô la, tạo ra tài sản dưới sự phù hộ của các ngôi sao tốt, và có một sự nghiệp thịnh vượng.

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Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

Tuổi Thìn

Tử vi 20 ngày tới dự đoán với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu... tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sẽ giúp bạn thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển.

Các khoản thu nhập của người tuổi Thìn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi.

Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo