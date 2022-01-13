Trong vòng 10 ngày 3 con giáp 'tài vận thăng hoa', lên như diều gặp gió, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 13/01/2022 07:30

'TOP 3' con giáp lên như diều gặp gió, sắp tới có lộc to về sự nghiệp, tài lộc vượng phát trong thời gian tới sự nghiệp hanh thông thuận lợi, tiền vào như nước.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022 đặc biệt 10 ngày nữa, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh. Mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn. 

Con giáp này sống tốt sẽ được hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. 

Trong vòng 10 ngày 3 con giáp 'tài vận thăng hoa', lên như diều gặp gió, tiền vào như nước - Ảnh 1

Tuổi Thân

Trong 10 ngày tới trong cuộc sống cũng như công việc của tuổi Thân dần có sự khởi sắc, thuận lợi hơn, có lộc to cơ hội mới nên chủ động nắm bắt. Con giáp này có thể hiện thực hóa từng ý tưởng của bản thân. Tuy đôi lúc cũng không tránh khỏi sai lầm hoặc gặp những khó khăn nhất định nhưng nhìn chung trong năm 2022 này tuổi Thân sẽ từng bước giải quyết các khó khăn, thách thức để tiến gần hơn tới thành công.

Con giáp này hội tụ đủ các yếu tố để đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Không chỉ có những bước tiến lớn trong công việc, tài lộc của tuổi Thân cũng thăng hoa, hầu bao rủng rỉnh hơn nhiều.

Trong vòng 10 ngày 3 con giáp 'tài vận thăng hoa', lên như diều gặp gió, tiền vào như nước - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tuy không quá sắc sảo nhưng lại gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con giáp này thường cẩn trọng trong lời nói, việc làm nên khá được lòng người khác. Bản mệnh cũng dễ dàng gặp được quý nhân. Vận trình phát triển của tuổi Mùi dần được đẩy nhanh tốc độ. Ở nơi làm việc, tuổi Mùi rất có kỷ luật và luôn nỗ lực để thành công.

Năm 2022 sẽ là một khởi đầu mới, suôn sẻ hơn với người tuổi Mùi, 10 ngày sắp tới con giáp này cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, có lộc to về tiền bạc.

Trong vòng 10 ngày 3 con giáp 'tài vận thăng hoa', lên như diều gặp gió, tiền vào như nước - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

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