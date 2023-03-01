Trong ngày thứ Năm và thứ Sáu (2/3, 3/3): Thần Tài mở lối cho 3 con giáp tắm trong biển tiền, giàu có nứt vách, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 18:18

Theo dự đoán cho 12 con giáp, 3 con giáp này liên tục gặp may mắn trong ngày thứ Năm và thứ Sáu, mang lại nhiều cơ hội sự nghiệp và cả tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong ngày thứ Năm và thứ Sáu, vận may lớn từ trên trời rơi xuống trúng tuổi Tỵ. Con giáp thoát khỏi hung tinh, đón quý nhân, nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống bắt đầu bước sang một tầm cao mới.

Tạm biệt những ngày tháng tài chính không mấy lạc quan, con giáp sẽ liên tục gặp may mắn về tiền bạc. Điều thú vị là nguồn tiền chính của tuổi Tỵ sẽ đến từ công việc kinh doanh bên ngoài. Quý nhân hỗ trợ nên con giáp liên tục thu về lợi lộc, đầu tư 1 lại lãi gấp 5 gấp 10.

Trong ngày thứ Năm và thứ Sáu (2/3, 3/3): Thần Tài mở lối cho 3 con giáp tắm trong biển tiền, giàu có nứt vách, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày thứ Năm và thứ Sáu, Cát tinh chiếu sáng giúp mọi quyết định của tuổi Dần đều đúng hướng. Vì vậy, việc của con giáp chỉ là mạnh mẽ tiến về đích, vươn tới đỉnh cao thành công. Năng lực cùng ý chí quyết liệt giúp tuổi Dần là một nhà lãnh đạo tài năng, luôn được mọi người vị nể.

Tuổi Dần làm đâu thắng đấy, mang lại lợi nhuận và hình ảnh cho công ty nên con giáp liên tục được tin tưởng và đề bạt. Không có gì lạ khi tuổi Dần sinh ra để làm lãnh đạo, hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Trong ngày thứ Năm và thứ Sáu (2/3, 3/3): Thần Tài mở lối cho 3 con giáp tắm trong biển tiền, giàu có nứt vách, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hiền lành, tốt bụng nên luôn có phúc khí hơn người. Khác với hai con giáp trên, tuổi Hợi không có ý chí kiếm tiền hay cạnh tranh mãnh liệt. Ngược lại, con giáp có xu hướng sống cuộc sống an nhàn, đủ ăn đủ mặc tận hưởng cuộc đời.

Trong ngày thứ Năm và thứ Sáu, may mắn sẽ liên tục "đổ" xuống đầu con giáp dưới dạng các cơ hội công việc, kiếm tiền bạc dễ dàng thông qua bạn bè chia sẻ cơ hội việc làm, nguồn đầu tư... từ đó hưởng lợi lộc lớn không ngờ. 

Trong ngày thứ Năm và thứ Sáu (2/3, 3/3): Thần Tài mở lối cho 3 con giáp tắm trong biển tiền, giàu có nứt vách, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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