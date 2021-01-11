‘Trong họa có phúc’, 3 con giáp này bứt phá vượt trội từ cá chép hóa Rồng trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 11/01/2021 13:00

Dưới đây là những con giáp may mắn vượt nạn thành công vươn lên giàu có chạm đỉnh, từ cá chép hóa Rồng phú quý sang trọng trong 3 tuần tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp trong năm 2021 tuổi Mùi có nhiều may mắn đến với bạn, làm một hưởng mười tha hồ tận hưởng. Bạn là người khá ngang bướng và cố chấp nên làm gì cũng phải làm đến cùng. Điều này giúp công việc, vận trình của bạn có nhiều thành tựu nhất định.

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Mùi là con giáp may mắn tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm trước bạn gặp khá nhiều chuyện buồn nhưng “trong họa có phúc”, mọi sự đều hanh thông, thuận lợi. Bước sang giai đoạn này, công việc của bạn bắt đầu đi lên, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Nếu chớp thời cơ triển khai những kế hoạch tương lai, bạn sẽ nắm chắc 7, 8 phần thắng về cho mình. Có điều, bạn nên cẩn thận những chuyện liên quan đến giấy tờ, pháp luật vì dễ vướng phải kiện tụng không đáng có.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn, được quý nhân nâng đỡ. Về tài chính, nguồn thu nhập ổn định, không xảy ra bất cứ sai sót hay trở ngại gì. Tuy nhiên cũng nên chú ý đến việc tiêu tiền, đừng tiêu xài quá mức mà vướng phải cảnh nợ nần trong thời điểm này.

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Thân gặp nhiều chuyện vui trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, bạn gặp khá nhiều khó khăn, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Nhưng thời gian này, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Bạn không còn gặp phải bất cứ chuyện buồn phiền nào. Công việc, chuyện tình cảm của bạn đều viên mãn. Tiền bạc cứ đổ về như nước tiêu hoài không lo nghĩ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tự lập nên khó khăn nào cũng có thể giải quyết được mà không lo lắng bất cứ việc gì. So với những con giáp khác, bạn gặt hái được khá nhiều thành công khi còn trẻ tuổi, về già chỉ cần ngồi không hưởng phúc.

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Tỵ làm một hưởng mười, tiền bạc tha hồ tiêu xài - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua, bạn đã phải đối mặt với nhiều chuyện buồn về tiền bạc, gặp nhiều trục trặc trong công việc vì bị tiểu nhân hãm hại, cản đường. Nhưng người tuổi Tỵ hiền lành nên được quý nhân nâng đỡ, gặp họa lớn đến mấy cũng vượt qua dễ dàng mà không thất thoát quá nhiều tiền bạc trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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