Trong 9 ngày tới, 3 con giáp này TÌNH DUYÊN đỏ như hào quang mặt trời, SỰ NGHIỆP phất cao hơn đỉnh núi, LỘC LÁ tràn bờ

Tâm linh - Tử vi 07/07/2021 06:30

Theo tử vi ngày mới, trong 9 ngày tới những con giáp này không chỉ gặp suôn sẻ trong chuyện tình cảm mà còn phất lên như diều gặp gió trong sự nghiệp riêng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới Tuổi Sửu vốn thông minh, biết tự tạo cơ hội cho mình. Con giáp này không chỉ giỏi giang mà còn có nhiều tài lẻ, có năng khiếu hài hước, đi đâu cũng gây được ấn tượng mạnh. Tính chuyện tương lai gần đi là vừa nhé, có những người khi kết hôn sự nghiệp càng rực rỡ hơn đó. Trong 9 ngày tới, công việc của tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp. Nếu ai làm công ăn lương có khả năng thăng quan tiến chức, người làm kinh doanh đơn hàng về ầm ầm, sớm thu lại vốn và còn phát triển tầm xa hơn. Chưa kể cả gia đình còn gặp may mắn lây phần của bạn nữa nhé.

tu vi ngay moi 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn vốn thông minh, nhanh nhẹn, tháng vừa qua đã may mắn nhưng những ngày tới còn hanh thông hơn. Tình yêu nở rộ giúp bạn có thêm sức mạnh tinh thần, lao động hăng say. Tuổi Thìn cực kì hợp công việc truyền thông, kinh doanh. Nếu theo nghiệp này chắc chắn trong tương lai bạn sẽ thăng quan tiến chức. Ai làm kinh doanh đạt doanh số khủng khiến cấp trên cũng phải nể. Tình yêu đến với người tuổi Thìn bất chợt nhưng đó là tình cảm tốt đẹp và hãy trân trọng. Người ấy thực lòng với bạn và luôn là quân sư giúp bạn thắng lớn trong các dự án khó.

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 9 ngày tới, được vận may chào đón, những con giáp này vận trình suôn sẻ và tuổi Hợi nằm trong danh sách đó. Là người vô cùng thông minh, tháo vát, chiến lược kinh doanh của bạn gần như hoàn hảo mang về nhiều tài lộc cho bạn và gia đình. Cố gắng phát huy tinh thần làm việc này thì sớm thôi bạn sẽ có tiếng trong thị trường kinh doanh. Những ngày này vận tình duyên cũng rất ổn. Hai người đã nhìn ra tình cảm của nhau và đang trong mối quan hệ tìm hiểu, tiến xa hơn nữa. Nếu thực sự đây là người hợp thì sớm sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Chưa kể bạn còn có thể trúng số bất ngờ trong tương lai.

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 12 giờ ngày 7/7/2021, tứ hỷ ngũ phúc gọi tên 3 tuổi này, TIỀN VÀNG đổ vào túi ào ào, sự nghiệp xán lạn một bước tiến lên danh vọng

Đúng 12 giờ ngày 7/7/2021, tứ hỷ ngũ phúc gọi tên 3 tuổi này, TIỀN VÀNG đổ vào túi ào ào, sự nghiệp xán lạn một bước tiến lên danh vọng

Theo tử vi ngày mới, khi đồng hồ vừa điểm sang ngày 7/7, 3 tuổi này được Thần Tài dòm ngó, tiền vào như thác đổ, may mắn cũng kéo đến ngập tràn quanh năm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn tử vi ngày mới xem tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ