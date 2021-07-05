Sách trời đã định: 20 ngày tới 3 tuổi này TÀI LỘC nở rộ, làm 1 được 10, quan lộ xán lạn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 05/07/2021 10:12

Theo tử vi ngày mới, trong 20 ngày tới là thời điểm vàng son trong cuộc đời của 3 con giáp may mắn này. Bạn kinh doanh gặp thời, làm ăn nhỏ cũng hốt tiền hốt bạc của thiên hạ.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới người tuổi Thân có tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy mà họ dễ có được thành công hơn. Họ cũng là người tham vọng, không chịu thua thiệt. Khi đối mặt với khó khăn họ không bao giờ sợ thất bại. Trong 20 ngày tới là lúc mà tài lộc của bạn nở rộ. May mắn đua nhau kéo tới giúp cho công việc của con giáp thuận lợi hơn. Họ có cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp bản thân. Nếu làm kinh doanh thì tuổi Thân có cơ hội để khôi phục lại các hoạt động buôn bán. Nếu độc thân thì bạn cũng sẽ sớm tìm được nửa kia cho mình.

Sách trời đã định: 20 ngày tới 3 tuổi này TÀI LỘC nở rộ, làm 1 được 10, quan lộ xán lạn, nhà lầu xe sang trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhắc đến tuổi Dậu là nhắc đến sự tài năng và mạnh mẽ. Con giáp có ước mơ, có hoài bão. Tính tình của bạn lại chân thật, yêu ghét rõ ràng nên được nhiều người quý mến. Họ nói được là sẽ làm được. Từ khi sinh ra tuổi Dậu đã gặp nhiều may mắn. Lớn lên lại có quý nhân phù trợ nên thường tài danh hơn người. Trong 20 ngày tới, cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi tích cực. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện. Liên tiếp trong những tháng tới đây, dự báo tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp bạn giải quyết hết những khó khăn cũ. Không chỉ vậy, quý nhân còn giúp con giáp giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, tạo điều kiện giúp bạn xây dựng và phát triển sự nghiệp.

Sách trời đã định: 20 ngày tới 3 tuổi này TÀI LỘC nở rộ, làm 1 được 10, quan lộ xán lạn, nhà lầu xe sang trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Lúc nào họ cũng tỏ ra là người linh hoạt, nhạy bén chứ không cố chấp làm theo ý mình. Ngoài ra họ cũng ham học hỏi, luôn cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân, vươn lên nghịch cảnh. Với bản tính tốt bụng, nhiệt tình, người cầm tinh con Rắn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Trong 20 ngày tới con giáp may mắn sẽ được tiếp đón Thần Tài. Những xui xẻo trước đó đã qua, giờ đây là lúc bạn gặt hái thành tựu trong công việc. Nếu làm kinh doanh thì tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Nếu làm dịch vụ thì nhận được nhiều lời mời hợp tác. Người có ý định chuyển việc sẽ tìm được công việc như mình mong muốn.

Sách trời đã định: 20 ngày tới 3 tuổi này TÀI LỘC nở rộ, làm 1 được 10, quan lộ xán lạn, nhà lầu xe sang trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

PHẬT BÀ độ mạng, trong 39 ngày tới 3 tuổi này VƯỢNG KHÍ phất ngang trời, một tay gây dựng cơ đồ, TRÚNG SỐ tiền tỷ trong tầm tay

PHẬT BÀ độ mạng, trong 39 ngày tới 3 tuổi này VƯỢNG KHÍ phất ngang trời, một tay gây dựng cơ đồ, TRÚNG SỐ tiền tỷ trong tầm tay

Theo tử vi ngày mới trong 39 ngày tới 3 con giáp này tài lộc hanh thông, tình duyên đỏ thắm và luôn gặp suôn sẻ trong mọi công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn xem tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 47 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ