Trong 9 ngày tới (21/8 - 29/8), 3 con giáp vừa giàu vừa may, tài lộc đủ đầy, đổi vận siêu đỏ, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 20/08/2023 12:42

Tử vi dự báo, trong 9 ngày tới, 3 con giáp này ngày càng thành công, tài chính thăng hoa bạt ngàn, sự nghiệp sáng chói, cầu được ước thấy.

Tuổi Hợi

Chúc mừng người tuổi Hợi vì trong 9 ngày tới đây, chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi Hợi đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Trong 9 ngày tới (21/8 - 29/8), 3 con giáp vừa giàu vừa may, tài lộc đủ đầy, đổi vận siêu đỏ, phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, trong 9 ngày tới, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Trong 9 ngày tới (21/8 - 29/8), 3 con giáp vừa giàu vừa may, tài lộc đủ đầy, đổi vận siêu đỏ, phát tài cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có vận may lớn trong 9 ngày tới, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Dậu đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn tháng Chạp tới đây, vận trình của tuổi Dậu sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Trong 9 ngày tới (21/8 - 29/8), 3 con giáp vừa giàu vừa may, tài lộc đủ đầy, đổi vận siêu đỏ, phát tài cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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