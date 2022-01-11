Trong 33 ngày tới, 3 con giáp may mắn phúc vận hanh thông, công danh vượng phát, tiền tài xuôi thuận trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 20:37

Trong 33 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đủ đầy. Bản mệnh chỉ cần cố gắng hết mình sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 33 ngày tới lộc lá đầy nhà, làm ăn xuôi thuận. Con giáp có cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp, chạm tới những thành công vang dội. Hỷ sự ngập lối, con giáp liên tiếp gặp may tiền bạc. Với những người đang định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ phát triển sự nghiệp của bản thân theo một hướng khác. Tuổi Dậu làm kinh doanh cần làm việc chăm chỉ hơn. Hãy coi những khó khăn, vấp ngã là bài học để trưởng thành, vững vàng hơn trong thời gian tới.

Người tuổi Dậu làm việc chăm chỉ, khó khăn cũng không nản lòng nên sẽ dần vươn tới đỉnh cao, tiền bạc ào ào chảy vào túi.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vận trình vượng phát, tài lộc thăng hạng. Con giáp may mắn từng bước vươn lên để đạt được những thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, con giáp làm việc chăm chỉ nên được cấp trên trọng dụng, nâng đỡ lên những vị trí cao hơn. Tiền tài của con giáp tăng lên nhanh chóng, Tỵ có thể tự tay xây dựng cơ ngơi vững chắc cho riêng mình.

Vận tình duyên của con giáp ngày càng thuận lợi. Bản mệnh có khả năng sẽ gặp được đối tượng như ý trong tương lai rất gần.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình phát đạt, hỷ sự tới nhà. Con giáp này không ngừng hoàn thiện bản thân, có nhiều quyết định đúng đắn cho công việc nên nhận được kết quả xứng đáng. 

Con giáp nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức rộng mở. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập thêm phần rủng rỉnh.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Lần theo ám hiệu của Thần Tài, 3 con giáp may mắn bội phần, vận trình rực sáng, đón nhận hỷ sự liên tiếp trong 77 ngày tới

Lần theo ám hiệu của Thần Tài, 3 con giáp may mắn bội phần, vận trình rực sáng, đón nhận hỷ sự liên tiếp trong 77 ngày tới

Trong 77 ngày tới, 3 con giáp may mắn phúc vận lên hương, tiền vàng tấn tới. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn sẽ ngày một trở nên giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp may mắn tử vi ngày mới tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 36 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm