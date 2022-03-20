Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 17:10

Những con giáp dưới đây may mắn hơn người vì hưởng lộc trời cho, công việc suôn sẻ, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có quyền tự hào về sự nghiệp chói sáng của họ trong 3 ngày đầu tuần. Thời gian vừa qua, vì bản tính nóng vội, bất cẩn nên bạn phạm phải một số sai lầm khiến công việc không được thành công như mong muốn.

Tuy nhiên, trong thời gian này, người tuổi Dần được dự đoán tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay. Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội và nỗ lực hết mình, con giáp này sẽ kiếm được bộn tiền, thậm chí gấp 2, gấp 3 lần những tuần trước đó. Lương tăng, thưởng nhiều, người tuổi Dần có túi tiền rủng rỉnh, dồi dào.

Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Người tuổi Dần là một trong những con giáp có quyền tự hào về sự nghiệp chói sáng của họ trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Tỵ chứa nhiều hy vọng. Khi gặp khó khăn, họ cũng không hề nản mà tiếp tục tìm cách khắc phục, cố gắng tiếp cho hiện tại. Chính vì thế mà thời gian này, những người tuổi Tỵ sẽ mau chóng nhận được nhiều tin vui về sự nghiệp, thu được lợi nhuận lớn.

Đặc biệt, đường tình duyên của những người tuổi Tỵ đặc biệt rực rỡ. Những ai là thành viên của hội "ế có thâm niên" cũng có thể may mắn kiếm được đúng chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình.

Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Tỵ chứa nhiều hy vọng - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Bản tính của những người tuổi Ngọ là những người tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Họ dám nghĩ, dám làm và không ngại thử thách. Trong 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Ngọ sẽ liên tiếp nhận được may mắn trong sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện nhiều vô kể.

Theo tử vi dự đoán, trong thời gian này, những người tuổi Ngọ sẽ có vận đào hoa cực lớn. Người độc thân có thể gặp được ý trung nhân, còn người là hoa đã có chủ thì cả hai sẽ càng hạnh phúc, viên mãn.

Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Ngọ sẽ liên tiếp nhận được may mắn trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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3 con giáp sau sẽ phát tài từ thời gian này, tiền trong tay tăng nhanh chóng khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

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