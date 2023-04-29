Trong 3 ngày đầu tuần (1/5 - 3/5): Phúc lộc sâu như biển, 3 con giáp tay trái vét bạc, tay phải gom vàng, vận may đạt đỉnh, giàu ơi là giàu!

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 09:22

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày đầu tuần, những con giáp dưới đây sẽ giàu mang, nếu kiên trì quyết tâm thì sẽ được sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không người nào có thể sánh bằng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tài lộc phất lên như diều gặp gió trong 3 ngày đầu tuần. Con giáp này không chịu khuất phục trước khó khăn lại có qúy nhân chiếu cố nồng hậu nên thành tích công việc ngày một tốt lên. Các mối quan hệ xã hội được cải thiện cũng giúp tuổi Thìn nhận được nhiều sự giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc.

Đây là thời điểm, vận may có thể đến với tuổi Thìn nhiều hơn, việc thăng chức, tăng lương diễn ra thuận lợi. Tài chính của con giáp này ngày một ổn định giúp cuộc sống của bản mệnh cũng như gia đình ngày một ấm no, sung túc.

Trong 3 ngày đầu tuần (1/5 - 3/5): Phúc lộc sâu như biển, 3 con giáp tay trái vét bạc, tay phải gom vàng, vận may đạt đỉnh, giàu ơi là giàu! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Mão bẩm sinh đã có phúc khí dồi dào. Trong 3 ngày đầu tuần, không chỉ tài vận vượng phát mà vận đào hoa của con giáp tuổi Mão cũng rất sáng sủa. Thời điểm này, do có cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng suôn sẻ, những người độc thân sẽ có hỷ sự về hôn nhân, còn những người đã kết hôn thì tình cảm lứa đôi ngày thêm mặn nồng.

Ngoài ra, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Mão cũng đi lên như diều gặp gió. Đây chính là thời điểm "Tam Hỷ lâm môn" của người tuổi Mão. Hai tay nắm đầy tiền, tài sản chất như núi là câu nói miêu tả về người tuổi Thân.

Trong 3 ngày đầu tuần (1/5 - 3/5): Phúc lộc sâu như biển, 3 con giáp tay trái vét bạc, tay phải gom vàng, vận may đạt đỉnh, giàu ơi là giàu! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những ngày tháng qua, không quá tốt với tuổi Thân, người tuổi Thân có thể đối mặt với nhiều sự cố và tổn thất về tài chính. Nhưng nhờ sự mạnh mẽ và vững tâm, chuyện gì cũng sẽ sớm qua. Trong cuộc sống hằng ngày, người tuổi Thân vốn rất khéo léo trong giao tiếp và biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè. Từ đó, họ sẽ được cấp trên đánh giá cao, sự nghiệp càng phát triển phát triển thuận lợi, ngày một hanh thông.

Trong 3 ngày đầu tuần, ngoài cơ cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của họ như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

Trong 3 ngày đầu tuần (1/5 - 3/5): Phúc lộc sâu như biển, 3 con giáp tay trái vét bạc, tay phải gom vàng, vận may đạt đỉnh, giàu ơi là giàu! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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