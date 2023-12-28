Trong 3 ngày cuối tuần này (29/12 - 31/12), 3 con giáp nhận lộc lớn, may mắn hơn người, tiền vàng chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 08:45

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần sẽ có 3 con giáp gặp vận phát tài trúng lớn, vận may thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, không từ bỏ mọi cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ biết tận dụng ưu điểm của mình để vận dụng vào những hoàn cảnh cần thiết, nhờ vậy mà mọi thứ luôn diễn ra theo ý họ muốn.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần, những người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn. Người tuổi Ngọ vốn tài giỏi, nên chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định sẽ nắm bắt và thăng hoa. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp con giáp giàu sang này có hầu bao rủng rỉnh, sung sướng đủ đầy. Tuổi Ngọ hãy tập trung vào việc của mình, làm thật tốt, phát huy mọi khả năng mình có, đừng để cơ hội vụt qua mất lúc nào chẳng hay mà lại phải nuối tiếc sau này.

Trong 3 ngày cuối tuần này (29/12 - 31/12), 3 con giáp nhận lộc lớn, may mắn hơn người, tiền vàng chất đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi chỉ rõ rằng, người tuổi Thìn gặp nhiều điều thuận lợi trong công danh và tình duyên. Trong cuộc sống người tuổi Thìn dù gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng cũng gặp không ít may mắn đây chính là khoảng thời gian người tuổi Thìn được hưởng những gì mình đã làm trước đó.

Đúng 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn có thể đón tài lộc bất ngờ. Được cả thần tài lẫn quý nhân che chở và chiếu cố nồng hậu nên chuyện làm ăn buôn bán đắc tài đắc lộc, mua 1 bán 10, xuất – nhập tới tấp. Có thể tuổi Thìn sẽ thấy khá vất vả và mệt nhọc vì không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi vào cuối tuần nhưng đừng để lỡ cơ hội hiếm có mà Thần Tài đang dành cho mình, bởi đâu phải lúc nào muốn có tiền là cũng có được đâu.

Trong 3 ngày cuối tuần này (29/12 - 31/12), 3 con giáp nhận lộc lớn, may mắn hơn người, tiền vàng chất đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần chính là thời cơ để phát tài phát lộc của tuổi Thân đó. Con giáp này có được nguồn thu nhập tăng cao đến mức bất ngờ. Bản mệnh luôn cố gắng nỗ lực hết mình, chẳng cần phải tìm kiếm đâu quá mức xa xôi mà cơ hội kiếm tiền luôn ở trước mắt, chỉ cần chăm chỉ cần cù thì chắc chắn sẽ thấy thôi.

Công việc ổn định, cơ hội trúng lớn cũng đang ở trong tầm tay đó nên đừng ngại thử tham gia mấy trò may rủi nhé. Đặc biệt, càng đầu tư buôn bán càng đắc lộc đắc tài, thuận buồn xuôi gió, tiền vàng cứ thế chảy vào túi khiến ai nấy cũng phải ghen tỵ.

Trong 3 ngày cuối tuần này (29/12 - 31/12), 3 con giáp nhận lộc lớn, may mắn hơn người, tiền vàng chất đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề

Chỉ cần bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 con giáp này sẽ may mắn chạm đỉnh, được quý nhân, thần tài hỗ trợ hết mình.

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