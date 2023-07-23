Trong 2 ngày đầu tuần (24/7, 25/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài vô biên

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 09:42

Dự đoán 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn có vận trình thăng hoa. Bản mệnh nhận được nhiều niềm vui tài lộc, mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp nhiều điều may mắn bất ngờ trong 2 ngày đầu tuần. Trong công việc, mọi thứ đã được Thân sắp xếp ổn thỏa từ trước nên vào giai đoạn này, con giáp chỉ cần “ngồi chơi xơi nước” thì tiền tài cũng tự tìm đến cửa.

Bản mệnh dành nhiều thời gian cho gia đình, thắc chặt tình cảm với người thân. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, xây dựng mối quan hệ bền chặt.

Trong 2 ngày đầu tuần (24/7, 25/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào 2 ngày đầu tuần, người tuổi Ngọ vận trình phát đạt, tài lộc dồi dào. Con giáp có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ từ những vụ làm ăn tay trái trước đó. Ngọ hãy suy nghĩ thật kỹ xem có nên tiếp tục rót vốn tái đầu tư hay thử sức ở một lĩnh vực mới.

Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng sẽ thành công bất ngờ. Tình trạng sức khỏe của Ngọ không có gì đáng lo ngại. Con giáp có thể cảm thấy chút mệt mỏi vì thời gian này, công việc sẽ rất nhiều nhưng đừng quá lo lắng bởi nó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn.

Trong 2 ngày đầu tuần (24/7, 25/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận được vô vàn hỷ sự trong 2 ngày đầu tuần. Con giáp có cơ hội gặp lại những cố nhân đã lâu mất liên lạc, tận hưởng niềm vui sum họp. Đây còn là bước ngoặt đáng nhớ bởi họ có thể là quý nhân giúp con giáp may mắn này chạm đến những thành công vang dội.

Tài vận của con giáp cũng có những bước tiến đáng kể. Ngoài thu nhập ổn định, con giáp còn có thể nhận được một khoảng không nhỏ nhờ vào các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên vui là chính, tránh vì mê muội mà bỏ lỡ việc lớn.

Trong 2 ngày đầu tuần (24/7, 25/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp đại thắng công danh, ngập ngụa trong biển tiền, ra đường nhặt phải vàng, về nhà quý nhân chắn cửa

Cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp đại thắng công danh, ngập ngụa trong biển tiền, ra đường nhặt phải vàng, về nhà quý nhân chắn cửa

Tử vi có nói, vào cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp may mắn sẽ phát tài, phát lộc, dấn thân vào con đường hạnh phúc, giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tu vi hang ngay tử vi hôm nay tử vi ngày 23/7/2023 tử vi cuối tháng 7 con giap may man tu vi 12 con giap tu vi tuan moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'