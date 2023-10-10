Trong 13 ngày tới (11/10 - 23/10): Con giáp nào tài vận bùng nổ bất ngờ, cả tháng ngập trong nhung lụa, giàu ú ụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 07:16

Tử vi có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất đời này bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải dùng xe tải để chở tiền mới xuể trong 13 ngày tới.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và dám dấn thân, hết mình trong công việc. Càng khó khăn, gian khổ Sửu càng khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Trong 13 ngày tới, con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, đổi đời đổi vận. Nhờ có tài quản lý tài chính, nhạy bén trước cơ hội nên Sửu sẽ trở thành đại gia chỉ sau một đêm, đời sang trang mới, tiền tiêu khỏi nghĩ.

Trong 13 ngày tới (11/10 - 23/10): Con giáp nào tài vận bùng nổ bất ngờ, cả tháng ngập trong nhung lụa, giàu ú ụ chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, khôn ngoan và có gan làm giàu nên dù gia cảnh bần hàn, lớn lên trong tủi khổ nhưng Mùi chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ dốc lòng theo đuổi đam mê, dám đứng lên từ thất bại và luôn chân thành trong các mối quan hệ nên được trời thương mà ban cho vô số phúc lành.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 13 ngày tới, cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà sẽ ập xuống đầu Mùi tới tấp khiến họ muốn nghèo cũng không được. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ trở nên giàu sang thịnh vượng, hạnh phúc ấm êm, ai thấy cũng hờn.

Trong 13 ngày tới (11/10 - 23/10): Con giáp nào tài vận bùng nổ bất ngờ, cả tháng ngập trong nhung lụa, giàu ú ụ chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người nhanh nhẹn, thông minh và biết cách đối đãi với mọi người xung quanh. Ở con giáp này luôn toát lên nguồn năng lượng tích cực, tạo cảm hứng cho rất nhiều người. Càng có gan làm giàu Thân càng có nhiều cơ hội để tỏa sáng trong sự nghiệp.

Dự đoán trong 13 ngày tới nhờ được cát tinh soi chiếu nên thu nhập của Thân sẽ tăng liên tục, nửa cuối năm nhà xe chờ sẵn, tiền chất chật két chính là những gì con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay.

Trong 13 ngày tới (11/10 - 23/10): Con giáp nào tài vận bùng nổ bất ngờ, cả tháng ngập trong nhung lụa, giàu ú ụ chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp bước ra đường đạp ngay hố vàng, tài lộc trải từ đầu ngõ, quý nhân ghé đến nhà

Sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp bước ra đường đạp ngay hố vàng, tài lộc trải từ đầu ngõ, quý nhân ghé đến nhà

Dự đoán sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 13 ngày tới tử vi ngày 10/10/2023 tử vi giữa tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 58 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 45 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương