Trong 13 ngày tiếp theo (27/4 - 9/5), 3 con giáp đường công danh rộng mở, thăng quan tiến chức, tài lộc như nước, vận đỏ như son

Trong 13 ngày tiếp theo (27/4 - 9/5), tiền bạc khá khởi sắc nhờ Tam Hợp cục chiếu cố. Nhờ sự nhạy bén mà bước đầu bạn đã đạt được thành công trong đầu tư. Tình hình tài chính ổn định nên bạn có thể mời người thân hoặc bạn bè đến nhà tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để tăng sự thân mật.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết tình duyên của tuổi này có dấu hiệu tiến triển. Những mối quan hệ bạn bè hiện tại sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong công việc làm ăn ở tương lai. Nếu các cặp đôi có ý định tiến xa hơn thì hãy nghiêm túc, đưa nhau về ra mắt gia đình.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 13 ngày tiếp theo (27/4 - 9/5), Chính Quan trợ mệnh nên Ngọ bán hàng rất sướng tay, thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh hơn so với mọi ngày. Thời gian này, Ngọ cũng sẽ bất ngờ vì may mắn đến trong những việc như thi cử, xin việc, quan lộ hoặc thăng chức nhanh hơn so với tưởng tượng, bạn có quý nhân đứng sau hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó tiền bạc cũng rủng rỉnh không thua kém ai nhờ có Tam Hợp chiếu cố. Ngọ là con giáp hào phóng và thông minh nên biết tiêu tiền đúng chỗ để đem lợi ích về cho bản thân và gia đình. Làm ăn khấm khá là nhờ lộc của bản thân, bạn chẳng phải là người keo kiệt như lời đồn của một số người chuyên đặt điều nói xấu bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!