Trong 12 ngày tới, mây mù che lối, thời mệnh lâm nguy, 3 con giáp sa cơ lỡ vận, sự nghiệp tiêu tan, tiền tài thất thoát, khó thoát kiếp nạn tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 22:17

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo tài lộc lùi xa, sự nghiệp lụn bại, bị tiểu nhân quấy phá, rắp tâm giăng bẫy hãm hại.

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn vướng phải nhiều điều xui xẻo bất ngờ. Con giáp cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung. Con giáp được khuyên chớ nên nóng vội mà cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt mọi việc.

Tình hình sức khỏe của con giáp cũng không được tốt lắm. Căng thẳng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để tránh bị quá tải, kiệt sức. 

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Trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn vướng phải nhiều điều xui xẻo bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

 Vận trình công việc của người tuổi Tý trong 10 ngày tới diễn ra không thuận lợi. Chỉ cần con giáp xui xẻo này bất cẩn hay lơ là một chút thì đã có kẻ nhòm ngó và bày mưu hãm hại. Quan trọng nhất, bản mệnh tránh nên nhẹ dạ cả tin hay dựa dẫm hoàn toàn vào người khác để rồi trở thành đối tượng lợi dụng của họ lúc nào chẳng hay.

Đường tài lộc không thuận lợi. Bên cạnh việc tính toán để duy trì nguồn thu nhập ổn định thì con giáp này cũng nên có kế hoạch chi tiêu khoa học hơn tránh rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

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Vận trình công việc của người tuổi Tý trong 10 ngày tới diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi Ngọ trong 12 ngày tới. Những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến bạn vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò sau lưng mình. Con giáp cần nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh để có thể nhìn nhận và đánh giá sự việc. Mọi động thái của bạn trong thời điểm hiện tại đều có thể ảnh hưởng đến tương lai về sau.

Chuyện tình cảm của con giáp có chút xáo trộn. Việc yêu xa có thể là trở ngại lớn với bạn và nửa kia. Tuy nhiên, nếu giữ vững lòng tin thì cả hai có thể vượt qua sóng gió.

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Kiếp Tài gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi Ngọ trong 12 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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