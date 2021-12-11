Trong 12 ngày tới, 3 con giáp nhận ân sủng trời xanh, quý nhân tìm đến tận cửa, tài lộc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11/12/2021 18:20

Những con giáp may mắn này sẽ kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang sung túc, hứng lộc vào nhà.

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền trong 12 ngày tới, chẳng những được thần tài dúi tiền vào tay, con giáp giàu có này còn được trời xanh ân sủng. Thế nên, càng về cuối năm Ngọ càng đắc tài đắc lộc, đếm tiền sái tay.

Đặc biệt, trong thời gian này, con giáp này giàu sang, có thu nhập tăng đột biến. Ai khổ mặc ai, Ngọ vẫn vươn lên làm đại gia, giàu nhanh đến chóng mặt. Nhờ đổi đời nên Ngọ có thể giúp đỡ gia đình, báo hiếu mẹ cha, và lo cho người nhà cuộc sống ấm êm viên mãn, ngập trong phú quý.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp nhận ân sủng trời xanh, quý nhân tìm đến tận cửa, tài lộc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong năm 2021, tuổi Hợi không mấy như ý, thế nhưng chỉ cần cố gắng trong 12 ngày tới, con giáp này may mắn bất ngờ, gánh lộc vào nhà, sung túc đủ đầy. Quý nhân nâng đỡ còn giúp Hợi thăng chức tăng lương, ví lúc nào cũng chật cứng tiền.

Làm chơi hưởng thật, làm sương sương mà két lúc nào cũng đầy ắp tiền chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn này. Đặc biệt, trong thời gian này sẽ giúp Hợi gặt hái thành công rực rỡ. Bất động sản đứng tên Hợi nhiều vô kể, con cháu ba đời tiêu thả ga cũng không lo hết tiền.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp nhận ân sủng trời xanh, quý nhân tìm đến tận cửa, tài lộc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nguy khốn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, không ngại gian khó con giáp giàu có này ắt ôm tiền tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm liên tục bị thị phi vây hãm nhưng trong 12 ngày tới, con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời, tài lộc bùng nổ. Con giáp tuổi Dần sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang viên mãn khiến ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp nhận ân sủng trời xanh, quý nhân tìm đến tận cửa, tài lộc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 35 ngày tới, 3 con giáp được dịp đổi đời, bạc tỷ chắn trước cửa nhà, xây biệt thự, mua xế hộp chỉ trong nay mai

Trong 35 ngày tới, 3 con giáp được dịp đổi đời, bạc tỷ chắn trước cửa nhà, xây biệt thự, mua xế hộp chỉ trong nay mai

3 con giáp may mắn vận trình rực rỡ, sự nghiệp thành công, tiền tài vô kể, cơ hội phất lên đồi đời chỉ trong nay mai.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp