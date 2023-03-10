Trọn 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng'

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 05:43

Dự đoán trong 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần bước qua giai đoạn mới thăng hoa, sự nghiệp ổn định, tài vận cũng bắt đầu dồi dào.

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch chính là lúc tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền. 

Tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Trong thời gian này, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. 

Trọn 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian qua, tuổi Sửu cũng như bao con giáp khác, cũng đã phải đối mặt với những thăng trầm ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng, tuổi Sửu vốn là người mạnh mẽ kiên cường hơn nhiều người nghĩ, vì vậy trong thời gian sắp tới, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi nỗ lực trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Tử vi học có nói, trong 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, không thành Rồng cũng thành Phượng. Tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay. 

Trọn 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch xác định là thời khắc mà tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Ai nghèo sẽ tìm được cơ hội đổi đời, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn, cuộc sống từ giờ mà thay đổi thì những năm về sau không lo cơm áo gạo tiền. Trước khi bước qua năm 2022 mọi thứ sẽ vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tiền tài còn dồi dào. 

Tử vi học có nói, tuổi Mão là con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ giờ đến cuối năm, mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Vận may có thể sẽ đến trễ nhưng cũng đủ giúp cho tuổi Mão đổi đời. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp tuổi Mão đổi đời, nếu như không thành đại gia thì cũng là người giàu có, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Trọn 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng tháng 3, 4, 5: 3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Đúng tháng 3, 4, 5: 3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Sách tử vi có nói, trong tháng 3, 4, 5, top 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền tài theo chân, quý nhân tương trợ, muốn khổ cũng không được.

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