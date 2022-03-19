Top những cặp đôi oan gia "tưởng không hợp mà hợp không tưởng" trong 12 con giáp

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 14:10

Thoạt nhìn những cặp đôi này có vẻ có tính cách trái ngược nhau, khó có thể chung sống hòa thuận. Nhưng thật ra đó là những điểm bù trừ cho nhau, khiến họ thu hút đối lẫn nhau.

Cặp đôi Tý - Hợi

Top những cặp đôi oan gia 'tưởng không hợp mà hợp không tưởng' trong 12 con giáp - Ảnh 1

Nếu Hợi và Tý về cùng một nhà thì họ sẽ tạo dựng được cuộc hôn nhân hoàn hảo dù nhiều người nhận xét tính cách cả 2 không hợp nhau. Ảnh minh họa.

Nhiều người cho rằng tuổi Hợi và tuổi Tý không hợp với nhau. Trời sinh tuổi Hợi nhu mì, nhân hậu và luôn thấu hiểu cho người khác, nhưng tuổi Tý lại bộc trực, thẳng thắn, họ sống thực tế và rõ ràng, nếu là bạn bè thì có thể dễ cãi nhau. Nhưng trên thực tế, tử vi học có nói, trời sinh tuổi Hợi và tuổi Tý có mệnh phu thê, họ hoàn toàn là một cặp đôi hoàn hảo, có thể bù trừ cho nhau mọi thứ và có khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc, sung túc không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức, làm việc gì cũng may mắn và được thần tài chiếu cố. Trong khi đó, tuổi Tý lại giỏi giang, vừa biết kiếm tiền, vừa biết quản lý tiền nên khi sự nghiệp vững chắc, cuộc sống họ càng thăng hoa hơn. Nếu Hợi và Tý về cùng một nhà thì họ sẽ tạo dựng được cuộc hôn nhân hoàn hảo và hài hòa, hậu vận viên mãn, không biết nghèo khổ là gì.

Cặp đôi Sửu - Hợi

Top những cặp đôi oan gia 'tưởng không hợp mà hợp không tưởng' trong 12 con giáp - Ảnh 2

Nhìn thì có vẻ oan gia ngõ hẹp nhưng khi một trong hai người gặp chuyện thì người còn lại vô cùng lo lắng, quan tâm. Ảnh minh họa.

 

Trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn dĩ thật thà, lại vô cùng nghiêm túc, trong khi tuổi Hợi lại có phần tùy tiện, được chăng hay chớ. Vốn dĩ 2 người này ở cạnh nhau cũng khá hòa thuận, một người luôn bao dung, còn một người lại chân thành. 

 

Tuy nhiên, cũng chính vì lúc nào tuổi Hợi cũng có tùy tiện, thích gì làm nấy, có khi lời trước vừa nói đã lập tức làm ngay điều ngược lại, khiến cho tuổi Sửu muốn phát điên lên mà không làm gì được, chỉ đành cãi nhau một chập cho bõ tức. Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời, 2 người cứ thế tranh cãi, quát mắng nhau cả ngày không thôi, khiến cho người ngoài trông vào cũng thấy phát sợ.

 

Nhưng mà này, kì thực cặp đôi con giáp này lại rất yêu thương nhau nhé. Nhìn thì có vẻ oan gia ngõ hẹp, không ngừng mâu thuẫn vậy thôi, chứ chỉ cần một trong hai người gặp chuyện là bạn có thể thấy rõ họ quan tâm đến nhau như thế nào. Tranh cãi chỉ là lời nói bên ngoài thôi, còn thật tâm vẫn luôn là tình yêu.

Cặp đôi Dần - Hợi

Top những cặp đôi oan gia 'tưởng không hợp mà hợp không tưởng' trong 12 con giáp - Ảnh 3

2 con giáp này tuy khác biệt về tính cách nhưng khi kết hợp làm ăn lại vô cùng vượng phát. 

Ảnh minh họa.

 

Trong 12 con giáp, có lẽ đây là cặp đôi tạo ra sự khác biệt lớn nhất về tính cách. Những người tuổi Hợi là người thích tự do, lơ đãng, làm việc gì cũng thiếu tích cực. Ngược lại, tuổi Dần là người cá tính nôn nóng, sốc nổi, muốn làm gì là phải làm ngay, vì thế xét về mặt tính cách là hai thực tế đối lập, tưởng chừng không thể ở được với nhau.

 

Nhưng không ngờ khi họ kết hôn tài vận lại vô cùng vượng phát, làm ăn thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Đời sống vợ chồng tuy khắc khẩu, thường xuyên cãi vã nhưng cũng nhanh chóng quá, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít mặn nồng, sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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