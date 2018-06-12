Top con giáp sức khỏe cường tráng dẻo dai, đánh bay bệnh tật trong tháng 6/2018

Tâm linh - Tử vi 12/06/2018 15:20

Tháng 6/2018, những con giáp này có tinh thần vô cùng thoải mái, sức khỏe dẻo dai, cường tráng, năng lượng dồi dào có thể đánh bay bệnh tật.

Tuổi Sửu

Top con giáp sức khỏe cường tráng dẻo dai, đánh bay bệnh tật trong tháng 6/2018 - Ảnh 1
Sửu có sức khỏe dẻo dai trong tháng 6 - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu từ khi sinh ra đã ít bệnh vặt, có thể lực tốt phi thường. Bạn thường xuyên tham gia các phong trào thể thao nên sức khỏe vô cùng tốt. Vào tháng 6 này, tinh thần của bạn khá thoải mái, không phải chịu nhiều áp lực gì từ công việc. Nhờ vậy Sửu được ăn uống điều độ, có thời gian luyện tập thể dục thể thao nên càng nâng cao sức đề kháng. Bạn sở hữu một sức khỏe, dẻo dai cường tráng. Nếu có bệnh chỉ là cảm cúm, sổ mũi thông thường nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, không ảnh hưởng nhiều đến công việc.

Tuổi Thân

Top con giáp sức khỏe cường tráng dẻo dai, đánh bay bệnh tật trong tháng 6/2018 - Ảnh 2
Thân đừng lơ là trong việc chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thân là người trọng công việc hơn sức khỏe và những mối quan hệ xung quanh. Bạn luôn dành thời gian của mình để lao đầu vào công việc, có khi quên ăn uống, nghỉ ngơi. Tuy nhiên bạn được trời ban có sức khỏe tốt nên ít bệnh tật. Tình trạng sức khỏe của Thân chủ yếu chỉ liên quan đến nhức mỏi cơ thể vì cứ ngồi yên một chỗ. Vì vậy, bạn nên tạm gác công việc của mình sang một bên, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tháng 6 này là thời điểm bạn có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, hãy chuẩn bị tâm lý và sức khỏe vững vàng để đương đầu với thử thách. Thân nên uống nhiều thuốc bổ, Vitamin tăng cường sức đề kháng để không bị bệnh vặt.

Tuổi Tý

Top con giáp sức khỏe cường tráng dẻo dai, đánh bay bệnh tật trong tháng 6/2018 - Ảnh 3
Tý tham gia nhiều hoạt động thể thao nên sức khỏe ngày càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp thích nghi tốt nhất trong mọi hoàn cảnh, môi trường. Bạn có khả năng ứng biến tình huống khá nhanh, giao tiếp giỏi nên được nhiều người yêu mến. Tháng 6 này là thời điểm Tý thay đổi công việc của mình, có thể sẽ áp lực hơn rất nhiều. Cũng may bạn là người biết chăm sóc bản thân nên từ nhỏ đến lớn sức khỏe vô cùng tốt, đủ sức để chinh phục những khó khăn trước mắt. Vẻ bề ngoài Tý là người khá mềm mỏng, yếu đuối nhưng có sức khỏe phi thường. Tuy nhiên bạn cũng nên bồi bổ nhiều thực phẩm để tăng cường sức khỏe, đừng lơ là trong việc chăm sóc bản thân. Có vậy Tý mới đủ sức mạnh để đương đầu với những thử thách trước mắt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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