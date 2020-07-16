Top con giáp giàu sau 1 đêm, đầu năm khổ cực bao nhiêu cuối năm tài vận thăng hoa rực rỡ bấy nhiêu

Tâm linh - Tử vi 16/07/2020 11:48

Số phận an bài, những tháng đầu năm khá chật vật nhưng nửa cuối năm top con giáp may mắn này sẽ một bước thành đại gia, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Từ tháng 7 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ có tiền vào như nước, giàu sang ngút trời khiến ai cũng hờn. 

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2 năm tới con giáp giàu có này sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi nửa cuối năm 2020 có nói, sau những khốn khó, thất bại thì từ tháng 7 trở đi Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ ăn nên làm ra, một vốn bốn lời Sửu còn có công danh xán lạn, càng về cuối năm càng thăng chức tăng lương ầm ầm.

Vận may đeo bán, quý nhân tương trợ nên không chỉ năm Canh Tý 2020 mà từ đây đến 2 năm tới con giáp giàu có này sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Thìn sẽ có tháng 7 đại phú, tháng 8 đại quý, bốn tháng tiếp theo ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ sự giúp đỡ của cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng nên công việc của Thìn vô cùng thuận lợi, sự nghiệp, tiền bạc có bước tiến ngoạn mục. Vượng vận quý nhân, trời Phật nâng đỡ nên Thìn sẽ thành công rực rỡ, tiền của nối đuôi nhau chui vào két.

Thế nên, Thìn sẽ có tháng 7 đại phú, tháng 8 đại quý, bốn tháng tiếp theo ngập trong nhung lụa. Không chỉ tài vận, tình duyên của Thìn cũng đỏ chót như son với những chuyến du lịch đáng nhớ bên một nửa thân yêu của mình. 

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Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió là phúc phần trời đã an bài cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nửa cuối năm Canh Tý chính là cơ hội mới với người tuổi Thân. Những dự định đang ấp ủ, những kế hoạch đang thai nghén sẽ trở thành hiện thực và thành công rực rỡ đến mức ngay chính Thân cũng phải ngỡ ngàng với những gì mình gặt hái được.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách của cuộc đời thì từ đây đến cuối năm Thân sẽ hái trái ngọt đời mình. Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió là phúc phần trời đã an bài cho Thân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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