Top con giáp cẩn thận gặp nhiều tai ương, tiểu nhân hãm hại ngáng đường cuối tháng 11/2017

Tâm linh - Tử vi 17/11/2017 06:30

Những ngày cuối tháng 11, các con giáp này phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân hãm hại, cản trở sự thăng tiến của bạn. Bạn nên nhớ đừng vội vàng quyết định dự án lớn để tránh rước buồn phiền vào mình.

Tuổi Sửu

Top con giáp cẩn thận gặp nhiều tai ương, tiểu nhân hãm hại ngáng đường cuối tháng 11/2017 - Ảnh 1
Tuổi Sửu nên cẩn thận khi quyết định làm gì đó - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Sửu biến chuyển theo chiều hướng xấu đi, gặp hung nhiều hơn lành vào cuối tháng 11. Người tuổi Sửu gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao, có dự định cân nhắc bạn vào những vị trí xứng đáng. Tuy nhiên cây càng cao thì gió càng lộng, con giáp này xuất sắc quá mức nên khó tránh khỏi nhiều người ghen ghét. 

Bạn cần chú ý tập trung trong công việc, chuyện gì cũng cần nắm chắc trong tay, chớ sơ hở để kẻ tiểu nhân tranh đoạt lợi danh, cướp đi công sức của mình. Ngoài ra, nếu bạn đã biết ai là kẻ cố tình đâm sau lưng thì nên có biện pháp răn đe kịp thời, chớ bao dung rộng lượng quá mức mà kẻ đó càng ngày càng lộng hành.

Tuổi Tý

Top con giáp cẩn thận gặp nhiều tai ương, tiểu nhân hãm hại ngáng đường cuối tháng 11/2017 - Ảnh 2
Tuổi Tý đề phòng những kẻ xấu luôn rình rập xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý không nên thực hiện các dự án lớn vào cuối tháng 11/2017 này. Bạn cần phải cẩn thận với mọi mối quan hệ xung quanh của mình bởi đồng nghiệp có thể đâm sau lưng bạn hay có những kẻ giấu mặt lúc nào cũng chờ đợi thời cơ hãm hại và lợi dụng bạn.

Tốt nhất bạn nên chăm chỉ hoàn thành các công việc của mình và đừng nên để ý đến những chuyện thị phi diễn ra xung quanh. Vận may trong tháng này của bạn cũng không được tốt lắm đâu, bạn rất dễ đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt. Sự nghiệp, tiền tài tháng này cũng ở mức trung bình.

Tuổi Dần

Top con giáp cẩn thận gặp nhiều tai ương, tiểu nhân hãm hại ngáng đường cuối tháng 11/2017 - Ảnh 3
Tuổi Dần hao tâm tổn trí vào cuối tháng 11/2017 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần không tránh khỏi những vận đen đeo bám, mặc dù không gặp đại hạn nhưng cũng đủ khiến họ lao đao. Những mối họa nhỏ sẽ khiến người tuổi Dần phải hao tâm tổn trí, tinh thần sa sút khiến tiểu nhân lợi dụng cơ hội hãm hại. Hiểm họa với người tuổi Dần thường tiềm ẩn ở những kẻ tưởng chừng như vô hại. Làm chuyện gì bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ càng để tránh những thị phi, điều tiếng không cần thiết gây buồn phiền cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tai ương xem tử vi xem tử vi tháng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay