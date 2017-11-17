Top con giáp cẩn thận gặp nhiều tai ương, tiểu nhân hãm hại ngáng đường cuối tháng 11/2017

Bạn cần chú ý tập trung trong công việc, chuyện gì cũng cần nắm chắc trong tay, chớ sơ hở để kẻ tiểu nhân tranh đoạt lợi danh, cướp đi công sức của mình. Ngoài ra, nếu bạn đã biết ai là kẻ cố tình đâm sau lưng thì nên có biện pháp răn đe kịp thời, chớ bao dung rộng lượng quá mức mà kẻ đó càng ngày càng lộng hành.

Vận trình của tuổi Sửu biến chuyển theo chiều hướng xấu đi, gặp hung nhiều hơn lành vào cuối tháng 11. Người tuổi Sửu gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao, có dự định cân nhắc bạn vào những vị trí xứng đáng. Tuy nhiên cây càng cao thì gió càng lộng, con giáp này xuất sắc quá mức nên khó tránh khỏi nhiều người ghen ghét.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý không nên thực hiện các dự án lớn vào cuối tháng 11/2017 này. Bạn cần phải cẩn thận với mọi mối quan hệ xung quanh của mình bởi đồng nghiệp có thể đâm sau lưng bạn hay có những kẻ giấu mặt lúc nào cũng chờ đợi thời cơ hãm hại và lợi dụng bạn.

Tốt nhất bạn nên chăm chỉ hoàn thành các công việc của mình và đừng nên để ý đến những chuyện thị phi diễn ra xung quanh. Vận may trong tháng này của bạn cũng không được tốt lắm đâu, bạn rất dễ đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt. Sự nghiệp, tiền tài tháng này cũng ở mức trung bình.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không tránh khỏi những vận đen đeo bám, mặc dù không gặp đại hạn nhưng cũng đủ khiến họ lao đao. Những mối họa nhỏ sẽ khiến người tuổi Dần phải hao tâm tổn trí, tinh thần sa sút khiến tiểu nhân lợi dụng cơ hội hãm hại. Hiểm họa với người tuổi Dần thường tiềm ẩn ở những kẻ tưởng chừng như vô hại. Làm chuyện gì bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ càng để tránh những thị phi, điều tiếng không cần thiết gây buồn phiền cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm