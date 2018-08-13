Top 3 nàng giáp được bề trên che chở, cả đời may mắn, tiền trong túi cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 13/08/2018 16:45

Nhờ được quý nhân thương yêu, bề trên che chở, những con giáp này phúc phần đầy mình, cả đời an yên, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Phúc lớn mệnh lớn, phát tài phát lộc, may mắn hơn người là những cụm từ chính xác nhất khi nói đến vận mệnh của top con giáp sau.

Top 3 nàng giáp được bề trên che chở, cả đời may mắn, tiền trong túi cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp phúc phần đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Họ có thừa sự khôn ngoan, tính tế để nắm bắt những cơ hội nghìn năm có một để đổi đời. Nhờ thế mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của Thìn đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày.

Chưa kể, càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Họ chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Top 3 nàng giáp được bề trên che chở, cả đời may mắn, tiền trong túi cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Hợi không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà hôn nhân của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên dù lười chảy thây nhưng Hợi chẳng bao giờ thiếu tiền. Họ chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến họ luôn nghĩ cách làm một việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất. Chính vì thế mà thành công đến với Hợi rất nhanh, rất sớm.

Trong 5 năm tới, Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Lúc ấy, con giáp này không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà hôn nhân của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Top 3 nàng giáp được bề trên che chở, cả đời may mắn, tiền trong túi cứ vơi lại đầy - Ảnh 3
Con cái của Mão đều thành đạt, hiếu thuận và có chỗ đứng trong xã hội, là niềm tự hào lớn nhất đời họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Mão giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Mão khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Càng về hậu vận gia đình của nàng Mão càng hạnh phúc, an yên bên người chồng yêu thương vợ hết mực. Con cái của Mão đều thành đạt, hiếu thuận và có chỗ đứng trong xã hội, là niềm tự hào lớn nhất đời họ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

4 con giáp may mắn tột đỉnh, sung sướng như tiên, giàu sang ngút trời mặc tháng cô hồn

4 con giáp may mắn tột đỉnh, sung sướng như tiên, giàu sang ngút trời mặc tháng cô hồn

Nếu những con giáp khác bị vận xui đeo bám trong tháng 7 âm lịch thì 4 con giáp sau thoát hết kiếp nạn, làm ăn phát đạt, đếm tiền sái tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng