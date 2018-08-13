Top 3 nàng giáp được bề trên che chở, cả đời may mắn, tiền trong túi cứ vơi lại đầy

Phúc lớn mệnh lớn, phát tài phát lộc, may mắn hơn người là những cụm từ chính xác nhất khi nói đến vận mệnh của top con giáp sau.

Chưa kể, càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Họ chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Thìn là con giáp phúc phần đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Họ có thừa sự khôn ngoan, tính tế để nắm bắt những cơ hội nghìn năm có một để đổi đời. Nhờ thế mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của Thìn đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày.

Hợi không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà hôn nhân của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên dù lười chảy thây nhưng Hợi chẳng bao giờ thiếu tiền. Họ chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến họ luôn nghĩ cách làm một việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất. Chính vì thế mà thành công đến với Hợi rất nhanh, rất sớm.

Trong 5 năm tới, Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Lúc ấy, con giáp này không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà hôn nhân của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Con cái của Mão đều thành đạt, hiếu thuận và có chỗ đứng trong xã hội, là niềm tự hào lớn nhất đời họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Mão giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Mão khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Càng về hậu vận gia đình của nàng Mão càng hạnh phúc, an yên bên người chồng yêu thương vợ hết mực. Con cái của Mão đều thành đạt, hiếu thuận và có chỗ đứng trong xã hội, là niềm tự hào lớn nhất đời họ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.