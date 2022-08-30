Top 3 con giáp vào ngày 1/9/2022 được quý nhân giúp đỡ, kết thắng duyên cho con giáp lẻ loi, hết mọi tai ương, an khang trở lại

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 17:42

3 con giáp được tài vận ngày 1/9/2022.

Tuổi Mão

Trong danh sách chị Hằng đem xuống trần gian để xua đuổi cô hồn và ban phát tài lộc cho dân gian, thì phải kể đến chú Mèo.

Đường tài lộc của người tuổi Mão có nhiều suôn sẻ. Nếu có thể kết hôn, mua tài sản hoặc sinh con, thời cơ sẽ đến. Nếu không có chuyện vui, mọi việc dễ thay đổi giữa chừng. Đúng 11h trong ngày 1/9, người tuổi Mão sẽ được các sao tốt Thái Dương, Thiên Không, Đường Phù giúp đỡ nên sự nghiệp phát triển khá tốt, nếu có kế hoạch từ trước thì có thể đạt được danh vọng.

Tình cảm của người tuổi Mão được sự trợ giúp của sao Hàm Trì, Mão đón nhận nhiều tin vui, đặc biệt là phái đẹp. Những người đã kết hôn nên đề phòng sự can thiệp của kẻ thứ ba, có thể làm bùng phát khủng hoảng hôn nhân. Về sức khỏe, hãy cẩn thận kẻo hư hại thân mình.

Top 3 con giáp vào ngày 1/9/2022 được quý nhân giúp đỡ, kết thắng duyên cho con giáp lẻ loi, hết mọi tai ương, an khang trở lại - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Sửu

Bác Trâu nằm trong danh sách được xướng tên người đẹp trừ làn da mà chị Hằng đem xuống hạ giới cho chú Cuội cưỡi. 

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, và có trách nhiệm với những quyết định của mình. Họ là những người có tham vọng, không ngừng nỗ lực và cố gắng hết sức mình trong cuộc sống này để có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn, vẹn toàn nhất.

Thời niên thiếu đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại nhưng vì bản tính hiếu thắng nên đôi lúc họ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cuộc sống trước đây của người tuổi Dần có nhiều biến động, khiến họ lo lắng và sầu muộn, tuy nhiên sắp tới đây mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

Tử vi học có nói, Đúng 11h ngày 1/9, cuộc sống tuổi Dần sẽ có bước chuyển bất ngờ. Hạn nào rồi cũng sẽ qua, con người khi rơi vào cảnh cùng cực rồi cũng sẽ có cơ hội được phất lên.

Đặc biệt từ tháng 9 này trở đi, tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với những người kinh doanh, càng đầu tư sẽ càng sinh lời, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt.

Top 3 con giáp vào ngày 1/9/2022 được quý nhân giúp đỡ, kết thắng duyên cho con giáp lẻ loi, hết mọi tai ương, an khang trở lại - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp được ví như một cây con đang phát triển vậy. Người này hành Thổ có khả năng biến phế vật thành quốc bảo, khi cây cối chết đi chúng thối rữa và đi vào lòng đất, trải qua sự bồi đắp của Thổ khí mà biến thành những thứ có ích như than, vàng, bạc… Và khi vận trình của bạn lâm Dưỡng vận, tức sự nghiệp đứng trước ngưỡng cửa phát triển, sáng nghiệp, độc lập.

Đúng 11h ngày 1/9, người có mong muốn lập riêng cho mình một thành tựu riêng thì đây là khoảng thời gian thích hợp để bạn mạnh dạn thực hiện. Dưỡng vận được ví như người mẹ trải qua quá trình hoài thai và đây là lúc bạn nuôi dưỡng đứa con mình phát triển. Vậy nên trong quá trình làm việc người này sẽ được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đồng nghiệp và người thân.

Người đứng trong Dưỡng vận cũng có tính cách hiền hậu, giỏi ngoại giao; Tuy nhiên bạn lại sớm thỏa mãn hiện trạng hiện tại nên vận trình có phần chững lại. Nếu bạn biết cách xốc lại tinh thần, tích cực tiến lên hơn thì thành tựu sẽ đến sớm hơn. Đồng thời người này cần tránh ỷ lại vào cha mẹ hoặc người thân thì công việc mới có hi vọng lớn.

Top 3 con giáp vào ngày 1/9/2022 được quý nhân giúp đỡ, kết thắng duyên cho con giáp lẻ loi, hết mọi tai ương, an khang trở lại - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ: Internet

* Trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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