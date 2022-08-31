Top 3 con giáp phải chịu cảnh "nếm mật nằm gai" vào thời trẻ, khổ trước sướng sau để có một cơ ngơi huy hoàn, sự nghiệp đồ sộ khi về già

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 08:58

Dưới đây là các con giáp sẽ có tuổi trẻ rất bấp bênh, có thể gặp vận hạn, xui xẻo, v.v.. Nhưng càng lớn tuổi họ lại càng gặt hái được nhiều thành công đáng nể, tạo nên cơ nghiệp vững chắc, hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường có hậu vận cưc kỳ tốt đẹp. Họ là người trời sinh có tố chất làm nên nghiệp lớn, song lúc trẻ thường bôn ba, vất vả. Tuy nhiên, Dần thường có số khổ trước sướng sau, dễ gặp thất bại lúc trẻ. Vì thường có suy nghĩ độc đoán và đôi khi hơi cố chấp. Sự tham vọng và hiếu thắng có thể khiến họ dễ gặp phải những thất bại đầu đời. Đây lại là con giáp không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Nhờ bài học cuộc sống đã dạy cho, Dần sẽ kinh nghiệm tích lũy cho những thành công sau này.

Top 3 con giáp phải chịu cảnh 'nếm mật nằm gai' vào thời trẻ, khổ trước sướng sau để có một cơ ngơi huy hoàn, sự nghiệp đồ sộ khi về già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 35 tuổi đổ ra, Dần sẽ gặt hái nhiều thành tựu. Bản mệnh sẽ cảm nhận rõ sự biến chuyển của vận trình. Tài lộc về tay ngày càng nhiều, tiền bạc công danh chẳng thiếu thứ gì. Tuổi Dần hãy luôn nhớ rằng, chỉ cần sống không ngừng nỗ lực. Càng làm nhiều điều tốt chắc chắn bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dậu

Dậu là một con giáp luôn mang trong mình sự may mắn về đường tài vận. Tuy nhiên ở trong một tập thể, những người tuổi Dậu thường thích thể hiện mình và có chút ham hư vinh. Ở giai đoạn đầu của cuộc đời, người tuổi Dậu vì tiêu pha hoang phí, lại không có khái niệm dành dụm nên thường rớt vào cảnh tiền kiếm không đủ tiêu.

Top 3 con giáp phải chịu cảnh 'nếm mật nằm gai' vào thời trẻ, khổ trước sướng sau để có một cơ ngơi huy hoàn, sự nghiệp đồ sộ khi về già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên theo đoán số học, từ thời kì trung vận trở ra, tuổi Dậu sẽ biết trân trọng công sức và tiền bạc, liên tục đón tiếp vận may, được quý nhân phù trợ, chỉ cần biết cách nắm bắt, cuộc sống sẽ trở nên thoải mái, dư dả về vật chất, có nhà có xe, được an hưởng tuổi già trong sung sướng.

Tuổi Tỵ

Top 3 con giáp phải chịu cảnh 'nếm mật nằm gai' vào thời trẻ, khổ trước sướng sau để có một cơ ngơi huy hoàn, sự nghiệp đồ sộ khi về già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con rắn đa sầu đa cảm, ngoài mềm trong cứng, thường được sinh ra trong gia đình hoàn cảnh không đủ đầy, tuổi thơ trải qua trong cuộc sống khó khăn, không được dựa dẫm bố mẹ, một mình tự thân tự lập. Nhưng tới năm 27 tuổi, vận may trời ban của người tuổi Tỵ mới bắt đầu đến, bao nhiêu vất vả, lam lũ đúc kết thành kinh nghiệm hỗ trợ họ dễ dàng đạt được thành công. Thông thường từ giai đoạn đó, trên cương vị hiện có người tuổi Tỵ được bộc lộ tài năng toàn diện, đạt được những thành tựu đáng nể.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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