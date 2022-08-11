Trong 12 con giáp , thì những người phụ nữ tuổi Dậu được xếp hàng có sức quyến rũ nhất nhì. Sau tất cả thì sự hấp dẫn của "tiểu phụng hoàng" thì không ai có thể phủ nhận được. Những người tuổi Dậu đa số đều cuốn hút người khác bằng nụ cười của mình. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan cũng tiếp thêm sức mạnh và niềm vui cho người khác. Vì vậy, rất nhiều cánh đàn ông ban đầu tìm đến phụ nữ tuổi Dậu bằng mối quan hệ bình thường nhưng họ dần dần bị cuốn vào nét duyên dáng của tuổi Dậu lúc nào không hay.

Bản thân tuổi Dậu cũng không hề cố tình mà trong khoảnh khắc nào đó, họ đã "đánh cắp" trái tim người khác. Đào hoa là vậy, thế nhưng tuổi Dậu vẫn 1 lòng hướng về chồng con, tuyệt nhiên không hề có ý định lừa dối. Những người phụ nữ như vậy thật đáng trân trọng.

Vận số của người tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc đời luôn thành công, phát đạt. Cộng thêm sự thông minh, lanh lợi và lối sống trách nhiệm khiến Ngọ chẳng cần diện quần áo khoe thân, cũng chẳng cần “thả thính” đàn ông cũng xếp hàng dài theo đuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, Ngọ sẽ là người vợ hiền dâu thảo, giỏi việc công sở lại khéo chăm con. Nàng chính là cánh tay phải hỗ trợ chồng rất nhiều trong công việc, từ đó kinh tế gia đình khấm khá bội phần, vợ chồng nhờ thế mà sung sướng an nhàn cả đời.

3. Tuổi Thìn

Con gái tuổi rồng sinh ra vốn đã sở hữu vẻ đẹp mong manh tựa sương khói khiến trái tim của bao đấng nam nhi phải xao xuyến. Ở những cô nàng này luôn có một sức hút khó cưỡng đối với tất cả mọi người, chứ không riêng gì các chàng trai.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ chinh phục tất cả mọi người bằng ngoại hình, tuổi Thìn cũng có lối nói chuyện rất duyên dáng và phong thái tự tin, lôi cuốn. Có thể nói mười người thì chín người sẽ bị những nữ nhi tuổi Thìn "hạ gục" ngay từ lần gặp đầu tiên. Xung quanh cô nàng luôn có hàng tá những "vệ tinh" sẵn sàng "xin chết" vì nàng. Tuy nhiên không phải vì thế mà đường tình duyên của tuổi Thìn thuận lợi và suôn sẻ như mọi người nghĩ.

Vì con giáp này là người khá cầu toàn và kỹ tính trong cả công việc lẫn cuộc sống, cho nên để có được cái gật đầu của cô nàng không phải là điều dễ dàng. Dần dần các "cây si" lần lượt ra đi mà không hẹn ngày tái ngộ, tuổi Thìn dù xuất sắc đến mấy mà không hạ bớt các tiêu chuẩn thì sẽ rất khó để tìm thấy Mr Right của đời mình.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm