Top 3 con giáp nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông không khác gì nam châm, dù có tuổi vẫn khiến các chàng say đắm cả đời, muốn chinh phục nhưng lại không dám đến gần

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:55

Tuy rằng 3 con giáp này có sức hút đặc biệt to lớn đối với người khác phái, nhưng không vì vậy các nàng là người đào hoa mà ngược lại cực kỳ chung tình, yêu thương chồng con.

1. Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, thì những người phụ nữ tuổi Dậu được xếp hàng có sức quyến rũ nhất nhì. Sau tất cả thì sự hấp dẫn của "tiểu phụng hoàng" thì không ai có thể phủ nhận được. Những người tuổi Dậu đa số đều cuốn hút người khác bằng nụ cười của mình. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan cũng tiếp thêm sức mạnh và niềm vui cho người khác. Vì vậy, rất nhiều cánh đàn ông ban đầu tìm đến phụ nữ tuổi Dậu bằng mối quan hệ bình thường nhưng họ dần dần bị cuốn vào nét duyên dáng của tuổi Dậu lúc nào không hay.

Top 3 con giáp nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông không khác gì nam châm, dù có tuổi vẫn khiến các chàng say đắm cả đời, muốn chinh phục nhưng lại không dám đến gần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân tuổi Dậu cũng không hề cố tình mà trong khoảnh khắc nào đó, họ đã "đánh cắp" trái tim người khác. Đào hoa là vậy, thế nhưng tuổi Dậu vẫn 1 lòng hướng về chồng con, tuyệt nhiên không hề có ý định lừa dối. Những người phụ nữ như vậy thật đáng trân trọng.

2. Tuổi Ngọ

Vận số của người tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc đời luôn thành công, phát đạt. Cộng thêm sự thông minh, lanh lợi và lối sống trách nhiệm khiến Ngọ chẳng cần diện quần áo khoe thân, cũng chẳng cần “thả thính” đàn ông cũng xếp hàng dài theo đuổi.

Top 3 con giáp nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông không khác gì nam châm, dù có tuổi vẫn khiến các chàng say đắm cả đời, muốn chinh phục nhưng lại không dám đến gần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, Ngọ sẽ là người vợ hiền dâu thảo, giỏi việc công sở lại khéo chăm con. Nàng chính là cánh tay phải hỗ trợ chồng rất nhiều trong công việc, từ đó kinh tế gia đình khấm khá bội phần, vợ chồng nhờ thế mà sung sướng an nhàn cả đời.

3. Tuổi Thìn

Con gái tuổi rồng sinh ra vốn đã sở hữu vẻ đẹp mong manh tựa sương khói khiến trái tim của bao đấng nam nhi phải xao xuyến. Ở những cô nàng này luôn có một sức hút khó cưỡng đối với tất cả mọi người, chứ không riêng gì các chàng trai.

Top 3 con giáp nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông không khác gì nam châm, dù có tuổi vẫn khiến các chàng say đắm cả đời, muốn chinh phục nhưng lại không dám đến gần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ chinh phục tất cả mọi người bằng ngoại hình, tuổi Thìn cũng có lối nói chuyện rất duyên dáng và phong thái tự tin, lôi cuốn. Có thể nói mười người thì chín người sẽ bị những nữ nhi tuổi Thìn "hạ gục" ngay từ lần gặp đầu tiên. Xung quanh cô nàng luôn có hàng tá những "vệ tinh" sẵn sàng "xin chết" vì nàng. Tuy nhiên không phải vì thế mà đường tình duyên của tuổi Thìn thuận lợi và suôn sẻ như mọi người nghĩ. 

Vì con giáp này là người khá cầu toàn và kỹ tính trong cả công việc lẫn cuộc sống, cho nên để có được cái gật đầu của cô nàng không phải là điều dễ dàng. Dần dần các "cây si" lần lượt ra đi mà không hẹn ngày tái ngộ, tuổi Thìn dù xuất sắc đến mấy mà không hạ bớt các tiêu chuẩn thì sẽ rất khó để tìm thấy Mr Right của đời mình.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h đêm mai (14/7 âm lịch): Top 3 con giáp vận khí xung thiên, tài lộc rủng rỉnh, nằm duỗi cũng có mà ăn, tha hồ hưởng phước trong thời gian tới

Đúng 0h đêm mai (14/7 âm lịch): Top 3 con giáp vận khí xung thiên, tài lộc rủng rỉnh, nằm duỗi cũng có mà ăn, tha hồ hưởng phước trong thời gian tới

Tử vi cho hay, 3 con giáp này bắt đầu bước vào cuộc sống có tiền tài, có lộc trúng đầu, an nhàn đón mệnh vàng phủ lưng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng