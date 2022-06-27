Top 3 con giáp như ‘gà hóa phượng hoàng’, công danh leo dốc, đếm tiền mỏi tay trong 3 tuần kế tiếp

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 17:05

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ công việc thăng tiến, sớm trở thành ‘cao thủ kiếm tiền’ trong 3 tuần kế tiếp.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn tuổi Sửu thường là những người khôn ngoan, giảo hoạt và lý trí. Bạn thông minh, không ngại khó ngại khổ và còn rất chăm chỉ nữa. Vậy nên, vận trình tài lộc của bạn sẽ như cái cây héo úa bỗng chốc nở hoa trong 3 tuần kế tiếp. Dòng tiền sẽ đổ về túi của bạn, sự giàu có sẽ tìm tới bạn một cách bất ngờ. Bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình và điều duy nhất bạn cần làm là thu thập thông tin, tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của mình và chớp lấy thời cơ hái ra tiền.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. кhi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khắng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc và hòa thuận.

Top 3 con giáp như ‘gà hóa phượng hoàng’, công danh leo dốc, đếm tiền mỏi tay trong 3 tuần kế tiếp - Ảnh 1
 Vận trình tài lộc của bạn sẽ như cái cây héo úa bỗng chốc nở hoa trong 3 tuần kế tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian 3 tuần tiếp theo, công việc kinh doanh của những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ sẽ diễn ra êm thấm. Đặc biệt, với những người kinh doanh, bạn có thể tập trung lập chiến lược tăng trưởng mới, củng cố và phát triển nhân sự của công ty, tuyển nhân viên mới nếu cần. Đồng thời, bạn không nên tỏ ra quá bảo thủ, rất nhiều điều tốt lành đang chờ đợi bạn.

Ngoài ra, con giáp này vốn nổi tiếng vì tính cách sôi nổi, đáng yêu, khiến các chàng trai rất dễ bị thu hút. Giữa đám đông, họ chính là “cây hài”, là người mang lại sức mạnh cho tập thể và thu hút mọi ánh mắt vì những sáng kiến, những câu bông đùa thú vị và dí dỏm của mình. Do đó, bạn sẽ nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau.

Top 3 con giáp như ‘gà hóa phượng hoàng’, công danh leo dốc, đếm tiền mỏi tay trong 3 tuần kế tiếp - Ảnh 2
Thời gian 3 tuần tiếp theo, công việc kinh doanh của những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ sẽ diễn ra êm thấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong 3 tuần tới. Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Tuy có thể gặp vài trở ngại trong công việc, chắc chắn bạn có thể dễ dàng giải quyết chúng bằng năng lực cá nhân tuyệt vời và vận may của mình. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng không có gì phải lo lắng. Vợ chồng hòa thuận, gia trạch ổn định, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo. Bạn cũng luôn biết cách điều hòa không khí nên không có khúc mắc nào quá lớn xảy ra giữa các thành viên.

Top 3 con giáp như ‘gà hóa phượng hoàng’, công danh leo dốc, đếm tiền mỏi tay trong 3 tuần kế tiếp - Ảnh 3
Con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong 3 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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