Chỉ cần chịu đựng thêm 5 ngày nữa, 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 07:10

Qua 5 ngày nữa sẽ là thời điểm tài vận phất lên nhanh chóng với những con giáp này.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột trời sinh khôn ngoan nhanh nhạy, làm gì cũng dễ đạt được thành tựu. Tử vi cho biết, qua 5 ngày nữa, con giáp tuổi Tý sẽ  có cơ hội được thăng tiến trong công việc.

Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ. Tuổi Tý dù thu tiền không ngớt nhưng cũng nên cân nhắc chi tiêu. Về tình duyên, tuổi Tý có sức hút lớn với người khác giới. Người độc thân có thể tìm được tình duyên như ý. Người có đôi trong nhà có hỷ sự bất ngờ.

Chỉ cần chịu đựng thêm 5 ngày nữa, 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi - Ảnh 1
Tử vi cho biết, qua 5 ngày nữa, con giáp tuổi Tý sẽ  có cơ hội được thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu hãy chuẩn bị tinh thần để đón rất nhiều thành tựu khi qua 5 ngày nữa. Vận may sẽ tìm đến với con giáp, tài lộc từ đây cũng tăng vọt. Tuổi Trâu là người ít bon chen, bản tính thật thà, chăm chỉ bền bỉ.

Nhờ vậy, dù trong giai đoạn khó khăn, tuổi Sửu vẫn không ngừng phát triển năng lực bản thân, tìm kiếm cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Thần Tài sẽ mang đến những cơ hội tài lộc, giúp tài sản của con giáp tăng vọt. Họ có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi.

Chỉ cần chịu đựng thêm 5 ngày nữa, 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi - Ảnh 2
Những người cầm tinh con Trâu hãy chuẩn bị tinh thần để đón rất nhiều thành tựu khi qua 5 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Mùi thường nói ít, làm nhiều. Họ có nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này cầu tiến, giỏi kiếm tiền và cũng biết cách quản lý tài chính. Bởi vậy nên dù xuất phát điểm thấp nhưng về sau, họ vẫn có của ăn của để. Người tuổi Mùi chân thành, hào phóng, được nhiều người yêu mến. Khi gặp khó khăn, họ may mắn được người tốt giúp đỡ.

Bước qua 5 ngày nữa, tài vận của con giáp tuổi Dần tăng lên nhanh chóng. Họ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp vượng phát hơn trước. Con giáp này tích cực làm việc sẽ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Chỉ cần chịu đựng thêm 5 ngày nữa, 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi - Ảnh 3
Bước qua 5 ngày nữa, tài vận của con giáp tuổi Dần tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

77 ngày tới, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang vượng phát không ai bằng

77 ngày tới, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang vượng phát không ai bằng

Đúng 77 ngày tới, 3 con giáp may mắn trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Vận trình vượng phát, bản mệnh thoát ế thành công, sự nghiệp thăng tiến vượt xa ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi 5 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 25 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026