Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (25/7 - 31/7): Tuần bước vào mùng 1 tháng 7 âm lịch hỷ sự lâm môn, sau đó tiền đầy túi tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 23:35

Bước sang tuần mới, ai khổ thì khổ nhưng với 3 con giáp này, mọi thứ sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Bất kể là làm việc gì, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Mặc dù năm nay tuổi Thân bước vào vận hạn 3 năm nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, chỉ cần tuổi Thân vững tâm, chăm chỉ và học hỏi không ngừng thì vận may cũng sẽ tìm đến. 

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (25/7 - 31/7): Tuần bước vào mùng 1 tháng 7 âm lịch hỷ sự lâm môn, sau đó tiền đầy túi tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới này (25/7 - 31/7), tuần chuẩn bị bước vào mùng 1 tháng 7 âm lịch, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng. Nếu như tài chính không thay đổi quá nhiều thì ít nhất cũng tìm được hỷ sự trong công việc.

Đặc biệt, thời gian này tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Thử thách trong thời gian tới là không tránh khỏi, nhưng đây thực sự là cơ hội giúp tuổi Thân vươn lên một tầm cao mới, tình tiền không thiếu thứ gì. 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời, thăng hoa. Bất kể trong công việc hay trong cuộc sống, họ đều siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng. Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng năm nay sẽ được cải thiện đáng kể. 

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (25/7 - 31/7): Tuần bước vào mùng 1 tháng 7 âm lịch hỷ sự lâm môn, sau đó tiền đầy túi tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới tới đây, tuần bước vào mùng 1 tháng 7 âm lịch, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ.

Thời gian tới, họ sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, cuối năm nếu không thành đại gia thì cũng có của ăn của để, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ. 

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, luôn biết nghĩ cho người khác và thấu tình đạt lý. Trong cuộc sống, tuổi Mùi là con giáp gặp được nhiều may mắn hơn người bình thường nhưng đôi lúc họ cũng gặp nhiều khó khăn trắc trở. Người tuổi Mùi cũng là người có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, họ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà buồn phiền, thay vào đó họ luôn cố gắng không ngừng để vượt qua mọi chuyện. 

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (25/7 - 31/7): Tuần bước vào mùng 1 tháng 7 âm lịch hỷ sự lâm môn, sau đó tiền đầy túi tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới tới đây, tuần bước vào mùng 1 tháng 7 âm lịch, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Những khó khăn trước mắt sẽ tìm được cách giải quyết.

Ngoài ra, từ giữa tuần trở đi tuổi Mùi sẽ nhận được một số tin vui, giúp họ có được tinh thần thoải mái, phấn chấn, thậm chí còn gặp được quý nhân giúp họ thay đổi cục diện hiện tại, chuyện đổi đời chỉ trong tầm tay, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (25/7 - 31/7) vận khí mới: 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, nay gặp thời đổi vận, làm ăn phát đạt, sống sung túc giàu sang đến cuối đời

Tuần mới (25/7 - 31/7) vận khí mới: 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, nay gặp thời đổi vận, làm ăn phát đạt, sống sung túc giàu sang đến cuối đời

Bước sang tuần mới này, có 3 con giáp may mắn ngập trong nhung lụa, phấn chấn thu về tiền tỷ trong tay, sự nghiệp ngày càng rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui