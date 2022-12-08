Top 3 con giáp may mắn gánh lộc về nhà, cuộc sống lên hương, thay đời đổi vận, giàu sang phú quý trong dịp cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 00:27

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp này có cuộc sống lên hương, thay đời đổi vận, giàu sang phú quý trong dịp cuối năm 2022

Tuổi Hợi

Cung tài lộc rực sáng, vận số lên cao nên người tuổi Hợi liên tục nhận tin vui tài lộc trong 2 tháng cuối năm 2022. Đặc biệt, ngay ngày đầu tiên của tháng 12 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, tiền ồ ạt chui vào túi.

Top 3 con giáp may mắn gánh lộc về nhà, cuộc sống lên hương, thay đời đổi vận, giàu sang phú quý trong dịp cuối năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo cuối năm 2022, phú quý phát tài, tiền tình như ý, càng về cuối năm càng đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn nên Hợi sẽ mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng ấm êm viên mãn, thoải mái tận hưởng chuyến du lịch đắt đỏ cùng nhau.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, càng bước vào thời kỳ cuối năm những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. 

Top 3 con giáp may mắn gánh lộc về nhà, cuộc sống lên hương, thay đời đổi vận, giàu sang phú quý trong dịp cuối năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo cuối năm 2022, tuổi Tuất có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Trong thời gian tới, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Sửu là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Tử vi dự báo cuối năm 2022, đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Sửu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Top 3 con giáp may mắn gánh lộc về nhà, cuộc sống lên hương, thay đời đổi vận, giàu sang phú quý trong dịp cuối năm 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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