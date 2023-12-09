Top 3 con giáp luôn có Quý Nhân kề cạnh, tài khoản tăng số liên tục trong 10 ngày tới: Tài lộc rủng rủng, phủ phê tiêu xài, vừa có tiền vừa có quyền

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gói trọn lộc tài, giàu sang phú quý miễn bàn trong 10 ngày tới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cởi mở, thẳng thắn, là người “nghĩ gì nói nấy”, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Trong 10 ngày tới, Tuất được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Top 3 con giáp luôn có Quý Nhân kề cạnh, tài khoản tăng số liên tục trong 10 ngày tới: Tài lộc rủng rủng, phủ phê tiêu xài, vừa có tiền vừa có quyền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp giàu có nhưng lúc nào cũng rất khiêm tốn, họ luôn cố gắng kiếm tiền là bởi vì họ âm thầm nuôi mơ ước tự mình khởi nghiệp. Con giáp này biết rằng chuyện khởi nghiệp nào cũng sẽ dẫn tới hai kết quả, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Mà một khi đã thất bại rồi thì cho dù lúc đầu mình có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tất cả cũng sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Tử vi 12 con giáp cho rằng đây chính là lý do cho dù tuổi Hợi có kiếm được nhiều tiền cũng chẳng nói với ai, có dự định gì trong tương lai cũng ít chia sẻ với mọi người trong 10 ngày tới. 

Top 3 con giáp luôn có Quý Nhân kề cạnh, tài khoản tăng số liên tục trong 10 ngày tới: Tài lộc rủng rủng, phủ phê tiêu xài, vừa có tiền vừa có quyền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời điểm này đối với những người tuổi Sửu là thời gian khá may mắn thành công nếu bạn cố gắng làm việc. Tuy nhiên do sao cố Kiếm Phong và Thiên Khốc chiếu nên bạn nên cẩn trọng trong việc hành sự, chớ để lộ sự sắc sảo thái quá mới tránh được tranh chấp, hao tài tốn của.

May mắn về gia đình. May mắn lớn về học hành. Tăng cường vận may với cá chép hóa rồng trong 10 ngày tới. Cá chép hóa rồng rất tốt cho những người vừa mới đi làm hoặc vẫn còn đang đi học. Không gặp nhiều vướng mắc, trở ngại, cộng với tính cách cần cù, nhẫn nại và đáng tin cậy, Trâu có thể đạt tới những thành công giá trị.

Đây cũng là lúc để Sửu vác balô lên đường trải nghiệm, những hành trình du lịch thú vị không chỉ mang lại cho bạn kiến thức mà còn cả may mắn trong tình bạn, tình yêu.

Top 3 con giáp luôn có Quý Nhân kề cạnh, tài khoản tăng số liên tục trong 10 ngày tới: Tài lộc rủng rủng, phủ phê tiêu xài, vừa có tiền vừa có quyền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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