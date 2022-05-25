Top 3 con giáp lao đao trong 10 ngày tới: Tiền bạc lao dốc, thận trọng đầu tư, chi tiêu tiết kiệm

Tâm linh - Tử vi 25/05/2022 20:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc lao dốc, thận trọng đầu tư, chi tiêu tiết kiệm trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Đây thời điểm khó khăn của người tuổi Mão. Không chỉ công việc không suôn sẻ, không có cơ hội thăng tiến, bị tiểu nhân gièm pha mà tài vận cũng không khởi sắc. Con giáp này trong thời điểm cuối năm, nếu không cẩn thận mà quá tin lời người khác hoặc đầu tư vô độ mà không suy nghĩ kỹ ắt sẽ thua lỗ nặng nề về tiền bạc, thậm chí vấp phải chuyện kiện tụng. 

Mọi việc vẫn đang diễn ra như thường lệ, cũng có lúc bế tắc. Tuy nhiên, nhờ vận quý nhân vượng, có cấp trên chỉ bảo, cộng thêm năng lực bản thân vững, con giáp này sẽ nhanh chóng tháo gỡ, tìm ra hướng đi riêng cho mình.

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Đây thời điểm khó khăn của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp hạn tam tai nên sự nghiệp lẫn tài chính đều bị ảnh hưởng trong 10 ngày tới. Những khó khăn này khiến tinh thần của bản mệnh dễ gặp căng thẳng nếu không biết cách cân bằng. Do đó, con giáp này cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh họa từ miệng mà ra. Lời nói đôi khi không mang ý nghĩa xấu nhưng đặt vào hoàn cảnh cụ thể lại dễ gây hiểu lầm cho người nghe. Cộng với sự phá hoại của tiểu nhân, tuổi Thân sẽ dễ gặp nạn.

Về sự nghiệp, người tuổi Thân sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Thậm chí, bạn sẽ sử dụng cả những chiêu không "quang minh chính đại" để gây hiềm khích, khiến tuổi Dậu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên.

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Người tuổi Thân gặp hạn tam tai nên sự nghiệp lẫn tài chính đều bị ảnh hưởng trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hung tinh Thái Tuế tác động, thời gian này người tuổi Tỵ có chút nhạy cảm, tinh thần vì nhiều chuyện không như ý mà trở nên bất ổn. Bạn có phần hoang mang, đa nghi với cuộc sống và những người xung quanh mình.

Các mối quan hệ xã hội cũng có khả năng bị bạn làm cho nguội lạnh dần. Khối lượng công việc trong tuần khá lớn, cảm giác bận rộn tăng lên, con giáp này dễ quýnh quáng mà mắc sai lầm. 

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Hung tinh Thái Tuế tác động, thời gian này người tuổi Tỵ có chút nhạy cảm, tinh thần vì nhiều chuyện không như ý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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