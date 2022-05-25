Top 3 con giáp vận trình lao dốc, tiền của lao đao, coi chừng trắng tay trong 6 tháng cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 25/05/2022 14:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình lao dốc, tiền của lao đao, coi chừng trắng tay trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2022. Công việc của bạn không mấy thuận lợi như mong muốn khiến bản mệnh tinh thần sa sút, thất vọng, thậm chí mất phương hướng. Bên cạnh đó, một vài mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng có thể xảy ra. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể tâm sự với người mà mình thực sự tin tưởng để tĩnh tâm lại, tìm ra lối đi đúng đắn cho mình.

Bên cạnh đó, con giáp này hãy chú tới các đối tượng tiếp cận mình bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân tìm cách ném đá giấu tay. Dù vậy, tuổi Mão cần bình tĩnh trước mọi biến cố, tránh hành xử nông nổi. Bên cạnh đó, chỉ cần bản mệnh cố gắng, không bỏ cuộc giữa chừng thì mọi chuyện sẽ dần thay đổi tích cực.

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Người tuổi Mão sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý có dấu hiệu chững lại trong nửa cuối năm 2022. Dù không vướng phải nhiều rắc rối nhưng cũng không đạt được bước phát triển nào đáng kể. Bạn không nên có cái nhìn phiến diện về bất cứ điều gì, đồng thời hãy mở rộng lòng mình để đón nhận nhiều điều mới mẻ. Con giáp này cũng cần học cách thích nghi với hoàn cảnh và hòa hợp với mọi người.

Trong cuộc sống, tuổi Tý cần phải tránh các tình huống dễ gây tranh cãi, xung đột với những người xung quanh. Bên cạnh đó, chuyện hôn nhân gia đình cũng không được êm đẹp, bản mệnh nên chú ý để giữ tổ ấm của mình được bền chặt.

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Công việc của người tuổi Tý có dấu hiệu chững lại trong nửa cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

6 tháng cuối năm 2022 là khoảng thời gian không thuận lợi của người tuổi Thân. Bạn đã được dự báo là không gặp được nhiều vận may, vận trình xấu vẫn tiếp tục đeo đuổi con giáp này. Mọi mặt của cuộc sống như tình cảm, công việc, thu nhập của tuổi Thân đều có dấu hiệu đi xuống khiến bản mệnh cảm thấy khó khăn, mệt mỏi.

Ngoài ra, bạn dễ chịu thiệt thòi trong công việc, gặp nhiều thị phi. Người tuổi Thân nếu không có sự đề phòng thì rất dễ bị tiểu nhân phá hoại, tranh cướp công. Điều này cũng khiến thu nhập của bản mệnh bị sụt giảm nhiều, cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

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6 tháng cuối năm 2022 là khoảng thời gian không thuận lợi của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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