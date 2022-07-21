Top 3 con giáp giàu sang bậc nhất trong 10 ngày cuối tháng 7 (21/7-31/7), Vận Đỏ Như Son, 3 con giáp đón nhận tin vui tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, con giáp này không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng 10 ngày cuối tháng 7 này, tuổi Thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, khẳng định được giá trị của bản thân.

Tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn cần phải có thái độ đúng đắn hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, con giáp này chớ nên bỏ ngoài tai những lời người ấy nói. Thái độ lạnh nhạt của bản mệnh khiến đối phương tổn thương.

Hãy thể hiện tính cách tích cực, sự phấn đấu hết mình truyền thêm năng lượng cho những thành viên trong gia đình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Những người được bạn giúp vào thời điểm này có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai.

Tình cảm được che chở bởi quý nhân Nhị hợp. Hãy thể hiện tính cách tích cực, sự phấn đấu hết mình truyền thêm năng lượng cho những thành viên trong gia đình bạn. Tử vi khuyên người tuổi Sửu với nửa kia đừng quá nhút nhát và nghi kị lẫn nhau. Chỉ cần bạn chân thành, can đảm nói ra suy nghĩ của mình. Hoặc đơn giản là kiên trì thể hiện tình cảm thì mọi hiểu lầm sẽ được xóa bỏ.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người trung thực, thẳng thắn và luôn quyết tâm theo đuổi mọi quyết định của mình. Người tuổi Tuất sáng suốt, tinh tế và tin vào trực giác của bản thân, họ không ngần ngại đối mặt với mọi thử thách để đạt được điều mình mong muốn. Mặc dù là năm tuổi nhưng trong năm Mậu Tuất vừa qua, tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, đặc biệt là về con đường tài chính.

Tuổi Tuất sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, từ đây cơ hội làm giàu hiện ra trước mắt, chỉ cần đi là sẽ kiếm được khối tài sản to lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước qua 10 ngày cuối tháng 7 thì tuổi Tuất sẽ tạm biệt những ngày tháng khốc liệt của mình, nhờ vậy mà mọi thứ đều được cải thiện, mối quan hệ trong xã hội cũng tốt đẹp lên dần.

Từ 10 ngày cuối tháng 7, tuổi Tuất sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, từ đây cơ hội làm giàu hiện ra trước mắt, chỉ cần đi là sẽ kiếm được khối tài sản to lớn. Nhìn chung, 10 ngày tới sẽ là khoảng thời gian tốt để tuổi Tuất phát huy mọi thế mạnh của mình, củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp ổn định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.