TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay trong 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1), Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 08/01/2023 05:31

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1), 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, trúng số đổi đời, có thể sau 1 đêm thành tỷ phú.

TUỔI MÙI

Sang 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1), tuổi Mùi được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc càng hanh thông. Cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Mùi nên tin tưởng rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp.

Người tuổi Mùi có vận trình tài lộc tốt, được các sao tốt chiếu mệnh mang lại may mắn nên có hứng khởi để nỗ lực trong sự nghiệp, phát huy thế mạnh của mình, gặt hái được nhiều thành công. Mùi sống luôn có mục tiêu, lý tưởng và theo đuổi ước mơ rất rõ ràng.

TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay trong 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1), Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI HỢI

Tuổi Hợi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, cũng không có khái niệm ham hố tiền nhiều nên cũng không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc. Họ chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an là đã tuyệt lắm rồi.

Tử vi cho thấy, đúng 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1), tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn trước rất nhiều, áp lực trong sự nghiệp giảm đi đáng kể, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Chỉ cần Hợi chăm chỉ và đủ chú tâm, có thể hy sinh thời gian mà làm tốt công việc, phát huy hết thực lực, đầu tư hợp lý thì tử tin rằng tỷ suất sinh lợi sẽ rất cao.

TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay trong 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1), Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TUẤT

Đường tài lộc của Tuất hanh thông, công việc như ý trong 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1). Tuy có một chút khủng hoảng xảy ra trong công việc, mang lại một số thiệt hại về tài chính, nhưng xét cho cùng thì vẫn không thể sánh được với may mắn của Tuất.

Vận thế của con giáp ngày càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần bạn làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nguồn tiền giàu có. Vận số của họ tốt, tiền bạc rủng rỉnh. 

TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay trong 3 ngày đầu tuần (9/1 - 11/1), Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 1, 2, 3/1/2023, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp đón Thần Tài và Quý nhân tề tựu, may mắn bội phần, tiền tài dư dả

Đúng ngày 1, 2, 3/1/2023, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp đón Thần Tài và Quý nhân tề tựu, may mắn bội phần, tiền tài dư dả

Bước sang ngày 1, 2, 3/1/2023, 3 con giáp sẽ gặp được nhiều điều tốt lành, vận may lội ngược, cuộc sống có nhiều khởi sắc không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi thứ 7 tử vi ngày 7/1/2023 tu vi 12 con giap 7/1/2023 con giap may man tử vi hôm nay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng