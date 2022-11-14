Tổ Tiên độ trì, Phật Bà mách bảo: Con giáp nắm cơ may trúng số độc đắc vào chiều mai (thứ Ba, 15/11/2022), cuộc đời phất lên giàu có bội phần

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:21

Nhờ ơn trên độ trì mà 3 con giáp này có khả năng trúng số lớn, cuộc sống sắp tới thanh thản hơn, không còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai (15/11/2022) cho thấy, con đường sự nghiệp của những người tuổi Thân khá hanh thông. Nhờ sự sáng suốt và tỉnh táo, người tuổi này đưa ra những lựa chọn phù hợp trong công việc. Điều này không chỉ giúp bản mệnh phát huy đến năng lực của mình mà còn nắm bắt được nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức”. 

Tổ Tiên độ trì, Phật Bà mách bảo: Con giáp nắm cơ may trúng số độc đắc vào chiều mai (thứ Ba, 15/11/2022), cuộc đời phất lên giàu có bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trên đà vượng phát. Dần Ngọ Tam Hợp trợ vận cho con giáp này nhiều trên phương diện tài chính, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể. Chính Tài lại là dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ kiếm được một khoản rất khá từ công việc chính của mình. Đó là thành quả xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Những ưu điểm mà bạn thể hiện ra bên ngoài khiến những người khác giới đều ấn tượng sâu sắc, có thể bạn sẽ khiến cho ai đó xao xuyến trong ngày này. 

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 15/11 của tuổi Ngọ, con đường sự nghiệp đạt bước tiến mới mẻ. Những kế hoạch mà người tuổi này thực hiện đều diễn ra suôn sẻ, từ đó đem về cho mình những thành tích nổi bật trong công việc. 

Chính Quan phù trợ, người tuổi Ngọ càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn. Với người làm công ăn lương, bạn hãy xung phong nhận trách nhiệm về mình, đừng ngại rèn luyện bản thân trong những nhiệm vụ khó, bởi bạn sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng.

Tổ Tiên độ trì, Phật Bà mách bảo: Con giáp nắm cơ may trúng số độc đắc vào chiều mai (thứ Ba, 15/11/2022), cuộc đời phất lên giàu có bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Trong ngày 15/11 này, đồng tiền có thể chưa chảy vào túi tiền bạn ngay lập tức, song tương lai thì vô cùng hứa hẹn.

Vận trình tình cảm hài hòa, tốt đẹp. Nhờ Ngũ hành tương sinh, bạn có thể nhận được nhiều tin tốt lành liên quan đến chuyện tình cảm. Người độc thân tìm được người yêu, còn người có đôi đang cùng người ấy hâm nóng tình cảm. 

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày mai (thứ Ba, 15/11) hanh thông, tốt đẹp. Người tuổi này gặp nhiều may mắn trong công việc khi được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình. Hãy nắm bắt ngay cơ hội này để mau chóng đạt được vị trí cao hơn.

Tổ Tiên độ trì, Phật Bà mách bảo: Con giáp nắm cơ may trúng số độc đắc vào chiều mai (thứ Ba, 15/11/2022), cuộc đời phất lên giàu có bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Tuất trở nên vững vàng, quyết đoán hơn hẳn mọi ngày. Bạn mong muốn được khẳng định bản thân thông qua thách thức. Thậm chí, đối thủ xuất hiện trong khoảng thời gian này còn khiến bạn trở nên hăng hái hơn.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá giúp cải thiện cuộc sống của mình. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Nhà tiên tri nhắc mệnh, đúng 16h chiều mai (15/11/2022), vận may của 3 con giáp đã đến, nhanh chóng nắm bắt cuộc đời sẽ sang trang mới rực rỡ.

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