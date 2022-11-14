Bước sang tuần mới này (14/11-20/11): 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp đến lúc hưởng vinh hoa phú quý, vạn sự trôi chảy như ý

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 07:11

Đây chính là 3 con giáp được Thần Tài gọi tên trong tuần mới này (14/11-20/11), hưởng trọn phước lộc trời ban, tiền kiếm được trong tuần nhiều vô kể.

Tuổi Sửu

Bước sang tuần mới này (14/11-20/11), tài lộc của tuổi Sửu có phần chuyển biến tốt hơn. Tài sản tăng lên đáng kể, ngoài khoản thu nhập chính từ lương thì bạn cũng được có thêm những khoản thu khác từ nghề tay trái hay các khoản đầu tư cùng bạn bè, người thân.

Bước sang tuần mới này (14/11-20/11): 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp đến lúc hưởng vinh hoa phú quý, vạn sự trôi chảy như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần này, bạn đặt ra nhiều mục tiêu cho tài vận của chính mình, tử vi nhận thấy rằng, chỉ cần bạn luôn nỗ lực thì chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng đi lên. Thiên Tài mang tới những dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của tuổi Sửu. Nếu đã chăm chỉ với các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả lao động của mình. 

Nhìn chung, đây được dự báo là một tháng vô cùng thuận lợi cho con giáp này, bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực và mang đến sự thịnh vượng cũng như địa vị trong cuộc sống, điều này cũng ngụ ý rằng bạn có đủ khả năng tài chính để thực hiện những mục tiêu mình đề ra.

Tuổi Mão

Mão vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mão sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Bước sang tuần mới này (14/11-20/11): 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp đến lúc hưởng vinh hoa phú quý, vạn sự trôi chảy như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (14/11-20/11) cho biết, người tuổi Mão có vận quý nhân rất vượng, con giáp này có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của Mão nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

Từ giai đoạn này trở đi, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Mão sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, Mão sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Heo sẽ đón tuần mới (14/11-20/11) với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Hợi, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Bước sang tuần mới này (14/11-20/11): 'Khổ thế đủ rồi', 3 con giáp đến lúc hưởng vinh hoa phú quý, vạn sự trôi chảy như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, người tuổi Hợi sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhận được vô số các hợp đồng béo bở. Họ cũng có nhiều cơ hội khẳng định mình với cấp trên.

Nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, Hợi sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể. Tình yêu cũng khá ổn, chỉ cần bạn lãng mạn ngọt ngào hơn một chút nữa thì chắc chắn người ấy sẽ hết lòng hết dạ với bạn. Hơn ai hết, bạn cần phải tin tưởng vào người ấy vì đó chính là động lực giúp bạn có nhiều thành công hơn trong công việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi may mắn tuần mới (14-20/11): 'Nước chảy chỗ trũng', top 3 con giáp mở cửa đón tin vui, tài lộc đạt đỉnh, thuận buồm xuôi gió

Tử vi may mắn tuần mới (14-20/11): 'Nước chảy chỗ trũng', top 3 con giáp mở cửa đón tin vui, tài lộc đạt đỉnh, thuận buồm xuôi gió

Tử vi tuần mới (14-20/11) cho thấy, 3 con giáp sau đây được cát tinh chiếu sáng giúp họ luôn gặp may mắn, làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch may mắn tiền bạc.

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