Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 10/8, 3 con giáp lọt danh sách giàu có, vàng bạc đầy nhà, ăn nên làm ra, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 04:17

Tử vi dự đoán vào 16h30 ngày 10/8, 3 con giáp lọt danh sách giàu có, vàng bạc đầy nhà, ăn nên làm ra, sống không lo nghĩ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Con giáp này sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo. Khi gặp khó khăn, trở ngại, con giáp này vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Dù gặp thất bại, họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Vận trình của con giáp tuổi Sửu có nhiều xáo trộn, tài lộc của họ ngày càng nở rộ. Họ giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Con giáp này được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Trong khi đó, người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công. Việc nắm bắt những cơ hội phù hợp với bản thân giúp họ đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 10/8, 3 con giáp lọt danh sách giàu có, vàng bạc đầy nhà, ăn nên làm ra, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng khá nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Họ dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu muốn thành công hơn, con giáp này cần điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đó cũng là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Người Dần rước lộc về nhà, tài lộc vượng hơn trông thấy. Với người làm công ăn lương, dù dự án có khó khăn đến đâu họ cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Với những người trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ tốt tươi, hứa hẹn bội thu. Những người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Con giáp này kiên trì làm việc ắt thu về thành quả như mong đợi.

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 10/8, 3 con giáp lọt danh sách giàu có, vàng bạc đầy nhà, ăn nên làm ra, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần đều hòa đồng, năng động. Tuy vậy, họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thương.

Họ dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, con giáp này rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho tương lai. Họ chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Người tuổi Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ sẽ được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn lực tài chính. Tuy vậy, con giáp này cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến họ phải chịu hậu quả.

Họ có nhiều công việc phải xử lý, nhiều hợp đồng cần giải quyết. Con giáp này cần giữ sức khỏe tốt, ngủ đủ giấc để minh mẫn và sáng suốt nhất khi làm việc. Với người làm kinh doanh, đây là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh.

Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Mùi thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Bước qua tháng 9, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, cuộc đời sang trang, lộc lá xum xuê, ngồi mát hưởng phước

Bước qua tháng 9, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, cuộc đời sang trang, lộc lá xum xuê, ngồi mát hưởng phước

Tử vi dự đoán vào tháng 9, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, cuộc đời sang trang, lộc lá xum xuê, ngồi mát hưởng phước.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 10/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 20 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 35 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 50 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 35 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn