Mặt tình duyên nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên Tý thuận lợi từ yêu đương đến gia đình, xã hội. Con giáp này đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân hôm nay ra ngoài không khéo lại va phải ý trung nhân của đời mình, có tin vui lúc nào không hay.

Đường tình cảm ảnh hưởng từ ngũ hành Thổ sinh Kim nên nhân duyên cực kỳ vượng. Con giáp này hôm nay có thể tìm được những người bạn tâm giao hoặc trở thành đối tác, bạn đồng hành tin cậy trong cuộc sống. Người đã kết hôn càng ngày càng thấy yêu người thân của mình nhiều hơn, không khí trong nhà rất ấm áp.

Đường tình cảm ảnh hưởng từ ngũ hành Thổ sinh Kim nên nhân duyên cực kỳ vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành Kim khắc Mộc gây ra tranh cãi giữa các đôi đang yêu nhau. Dần đang bối rối không biết phải làm thế nào để vượt qua được những trở ngại trong mối quan hệ của hai người. Người độc thân thì lạnh lùng kiêu căng, không thích chủ động đi tìm tình yêu, tiêu chuẩn cũng khá cao.

Tuổi Mão

Cục diện Kim khắc Mộc nên hôm nay không hợp cho việc cưới hỏi, Mão nên lưu tâm điều này. Trong phương diện tình cảm, bản mệnh nên tìm cơ hội để giãi bày tâm sự với đối phương để tránh mọi chuyện đi quá xa. Tan làm thì nên về với gia đình nghỉ ngơi, đừng la cà linh tinh.

Tuổi Thìn

Về phương diện tình cảm, nhờ có tam hợp mà tuổi Thìn hiểu được thành ý của một người khác giới, con giáp này có thể cân nhắc nên cho đối phương cơ hội. Những cặp đôi hãy nhân cơ hội này để làm tươi mới tình cảm bằng những cuộc hẹn hò lãng mạn.

Tuổi Tỵ

Thân Tỵ Nhị Hợp mang đến nhân duyên tốt đẹp cho người tuổi Tỵ, đôi lứa bên nhau hạnh phúc. Bản mệnh có thể lên kế hoạch hẹn hò cùng người ấy hoặc tổ chức điều gì đó thật đặc biệt dành riêng cho 2 người để lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào.

Thân Tỵ Nhị Hợp mang đến nhân duyên tốt đẹp cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kim – Hỏa xung khắc cảnh báo con giáp này về nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng về chuyện tiền bạc. Tốt nhất cả hai nên bàn bạc và thống nhất với nhau, chớ nên tự mình hành động mà khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tuổi Mùi

Cục diện Kim Thổ tương sinh mang lại sự tự tin để con giáp này nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu tiền bạc lẫn tình cảm. Người độc thân hãy chủ động bật đèn xanh để người ta hiểu tình cảm của mình, nếu cặp đôi có khúc mắc thì đây là lúc giải tỏa căng thẳng.

Tuổi Thân

Ngũ hành xung khắc khuyên con giáp này hãy quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn. Hai người không nên lạnh nhạt với nhau, ai biết việc người ấy, nếu không muốn để kẻ thứ ba tìm được cơ hội phá vỡ hạnh phúc gia đình

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu buồn phiền vì không tìm được tiếng nói chung, sự cảm thông từ người bạn đời của mình. Dù đã nỗ lực để giữ gìn tình cảm hiện tại nhưng vẫn khó dung hoà tốt mối quan hệ này.

Người độc thân vẫn chưa tìm được người chung đôi vì tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn lựa bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người độc thân vẫn chưa tìm được người chung đôi vì tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn lựa bạn đời. Những người đã lập gia đình thì không ngừng xung đột, tranh cãi vì áp lực bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Thìn Hợi bán hợp mở ra cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người đang còn cô đơn lẻ bóng. Đào hoa vượng giúp tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết, bền chặt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.